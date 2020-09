El DT de San Martín (T) dio positivo de Covid y estalló contra los anticuarentena - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Favio Orsi, entrenador de San Martín de Tucumán, confirmó que tiene coronavirus y dejó un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. “Soy positivo de Covid-19, me lo acaban de confirmar. Seamos conscientes, y no quemen barbijos, traten de usarlo”, aseguró.El entrenador mostró su enojo por la quema de barbijos: “Mi hermano, mi vieja y yo estamos aislados, y con un dolor inmenso de tener a mi viejo con respirador en terapia intensiva con el peor de los pronósticos. No hay adjetivo calificativo que pueda describir tanta maldad !!!! Dan Asco!!!!”.