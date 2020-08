El drama de los hogares, entre la discapacidad y la sobrepoblación - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

“En las personas que estamos cuidando no hay familia presente por lo que el Estado se hace cargo de eso brindando asistencia tanto para el mantenimiento como para el sostenimiento”, refirió y en esa línea contó que algunos fueron alojados “solamente por algunas semanas” o al menos eso indicaba la justicia, pero “se terminaron quedando meses y hasta años”.





Las razones del cierre del Antonio Sepp El hogar de varones Padre Antonio Sepp se encamina a su cierre definitivo y por estas horas la preocupación principal tiene que ver con la reubicación en otras instituciones de los nueve niños y adolescentes alojados actualmente. La residencia es privada, sin fines de lucro y de amplia y reconocida trayectoria en la región. Emplazada en Parada Leis (30 kilómetros de Posadas), desde 1984 alberga a niños y adolescentes judicializados que sufrieron abandono, abuso o violencia. El Hogar no depende exclusivamente del Estado provincial; no obstante, la Asociación Civil que lo dirige -mediante una nota de dos carillas- informó la situación a las autoridades gubernamentales y judiciales, solicitando asistencia para reubicar a los chicos. La misiva fue enviada a la Ministra de Desarrollo Social de Misiones, Benilda Dammer; al Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina; además de Juzgados y Defensorías de Menores de Posadas. Situación actual En la nota; que lleva la firma de la presidente de la Asociación Civil, Corina Guimaraes y la tesorera, Analía Dias Leal; expusieron también las dificultades que atraviesan a la hora de brindar contención y acompañamiento a los chicos y eso, indefectiblemente -se explica- condujo a la decisión de cerrar las puertas. “Reducción de subsidios económicos y falta de recursos que permitan brindar a los chicos mayores beneficios”, además de “gran dificultad en la obtención de acompañamiento de diferentes entidades y organismos (juzgados, defensorías), ausencia de respuestas y ayuda frente a diferentes cuestiones que van surgiendo y que hacen al cuidado y contención” y sobre ese punto se refirieron como una “sensación de abandono por parte de instituciones y entidades”.

La situación es dramática y a los referentes no les queda más alternativa que pedir ayuda. Los hogares convivenciales no sólo deben lidiar con el hecho de que hay niños que pasan allí toda su vida sin tener la oportunidad de crecer en una familia; sino que ahora se suma la problemática de la discapacidad y la sobrepoblación.El hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús que funciona en Montecarlo, por ejemplo, hace un llamado de atención ante la falta de hogares o espacios de contención para jóvenes con discapacidad.Actualmente hay dos jóvenes con discapacidad, uno de 18 y otro de 19 años, que conviven con niños de entre seis meses y 12 años aproximadamente, en el hogar. Cada día se hace más difícil el acompañamiento y contención. Desde la institución se hicieron pedidos a la Justicia y a entidades del gobierno para que se hagan cargo de ambos jóvenes para poder brindarles una mejor contención, pero hasta la fecha no hubo respuestas.“Es difícil conseguir familias para los niños cuando cumple 9 o 10 años, y es prácticamente nula la posibilidad de una adopción si tiene alguna discapacidad , que es el caso de estos dos jóvenes que están alojados aquí, que hace aproximadamente quince años que viven en el hogar”, explicó a El Territorio Eugenio Schwiderke, presidente de la comisión del hogar.Esta institución por estatuto permite menores hasta los 12 años, y se sostiene con el trabajo de la comisión, el aporte de la comunidad y la alimentación desde la provincia, y el personal con el que cuenta se dedica al cuidado e higiene del lugar y no tienen la preparación para ocuparse de personas con discapacidad. Y tampoco la institución cuenta con equipos interdisciplinarios para trabajar puntualmente en esos casos.“Si vamos a la ley estos chicos están de manera irregular, pero tampoco los vamos a mandar a la calle por su situación, a veces uno piensa que si fueran jóvenes sin esta problemática por ahí hasta se los puede ayudar a conseguir un trabajo para que sigan sus vidas, pero en este caso no es así y nos preocupa que el Estado no se hace cargo para brindarles la contención acorde a la edad”, sostuvo.Además remarcó que “por lo que pudimos averiguar no hay un lugar para acogerlos y necesitan un tratamiento especial, la ley está para cumplirla, pero en un hogar como el nuestro hay chicos en distinta situación etaria, no tenemos personal idóneo para contenerlos y reforzar las pocas capacidades que por ahí podrían desarrollar, hacen lo que pueden, pero también nos da miedo que por ahí pasen cosas que no deberían pasar por sus discapacidades “.En tanto, el Hogar Santa Teresita de Oberá cumple una tarea fundamental brindando albergue, protección y asistencia integral a personas con discapacidad que fueron abandonadas o corrían riesgo en su entorno familiar directo y terminaron siendo rescatadas con intervención de la Justicia. Si bien fue creado en abril del año 1992, lo hace bajo la modalidad de exclusividad judicial desde principios de 2008.En la actualidad alberga a 68 personas, 18 más de lo que permite su capacidad y durante los cinco meses que transcurrieron desde que se decretó la cuarentena, ha recibido múltiples pedidos de ayuda que no pueden atender.“Las personas que están en los hogares de la fundación son adultos y menores, incluso bebés, cuyos casos estaban judicializados debido a la falta extrema de atención, con todos sus derechos vulnerados, sin ningún tipo de recursos, sin contención, sin familia que los atienda. En todos los casos llegan a nuestra institución a través de la justicia”, explicó el administrador, José Yakubow, reconociendo la actual superpoblación.En ese contexto ponderó el desempeño de los profesionales que se dedican durante las 24 horas del día a la atención de los discapacitados y reconoció que en los meses anteriores varios padres solicitaron alojamiento porque “perdieron el trabajo y lógicamente terminaron en la calle con chicos con discapacidad que requieren atención y medicación constante, pero en nuestro caso es imposible hacerlo porque siempre debe haber intervención judicial”.