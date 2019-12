El drama de Andrea Estévez: su ex no ve a su hija Hannah

Jueves 26 de diciembre de 2019

Andrea Estévez termina el año absolutamente alejada del padre de su hija Hannah, quien vive en los Estados Unidos. La actriz y conductora habló con Teleshow sobre su angustiante situación, ya que su ex no ve a su hija.

Estéves relató que Juan Manuel García con quien tuvo a Hannah no cumple con sus obligaciones y ya lleva adeudado un año y medio de cuota alimentaria, tras la decepción que significó para ella la ruptura y su posterior regreso a Buenos Aires para criar sola a la pequeña.

El conflicto legal sigue en manos de sus abogados, pero no hubo avances en la cuestión: García, se quedó en Miami tras la separación y no habilita el pago de las cuotas de alimentos. Separada hace 18 meses, a un mes de nacida Hannah, el argentino con quien formó pareja “lleva exactamente el mismo tiempo sin cubrir ni un solo gasto de la crianza de la beba”, dijo.

“Sigue totalmente desaparecido de la vida de Hannah; no la vio nunca más -relató Estévez-. Yo me siento mucho más fuerte que antes y voy a defender a mi hija frente a todo. La Justicia es un absurdo. Yo hice un pedido de alimentos, el juez determinó después de tres mediaciones que tuve que pagar yo. En vez de ir con los abuelos, yo tengo que informarle a él en los Estados Unidos que tiene una hija en Argentina. Yo tengo que pagar traducción, apostillados, abogados, y sigo totalmente sola. Los abuelos dan una mano, trajeron un sobre con dinero, pero no llega a dos cuotas de las 19 que tiene atrasadas”, agregó.

Lo que más le duele a la actriz, confesó, es que, además de que no aporta a nivel económico, tampoco le interesa conocer a su hija. “Ya pesa 15 kilos, camina y crece cada día” describió. “No tiene ningún contacto, no la ve ni por web cam. Nunca más llamó por teléfono siquiera. Yo dejé todo para irme con él. Me hablaron de su personalidad de psicópata. Yo he vivido cosas que no podía darme cuenta de con quién estaba al lado”, detalló la actriz.