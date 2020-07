El dolor de Lizy tras la pérdida de su gran amiga ‘La Floppy’

Miércoles 29 de julio de 2020

Querida por todos los que la conocen, reconocida por su solidaridad, generosa con su equipo de trabajo y jamás agrandada, este 2020 parecía el gran año de Lizy Tagliani. Al mando de El precio justo, desde la pantalla de Telefe todos los días se imponía con carisma y desparpajo. Pero los primeros días de junio se supo que había contraído Covid-19. Recuperada, hoy vive uno de sus momentos más tristes. Floppy Cucu (Fabián Peloc), su asistente y mano derecha a la que ella definía como una “hermana”, falleció a los 33 años.Al igual que Lizy, La Floppy había dado positivo de coronavirus y unos días después recibió el alta. Su deceso está vinculado a unas complicaciones en su salud consecuencia de una leucemia recientemente diagnosticada. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de actores a través de su cuenta oficial en Twitter: “Adiós a La Floppy. Nuestras sentidas condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este triste momento”.La Floppy solía compartir en redes los divertidos momentos que vivía junto a Lizy. Compinches, se tomaban la vida con humor y el éxito con alegría. “Para mí es un orgullo trabajar con ella, estoy hace muchos años, y tuve el honor de poder acompañarla desde el primer día que le empezó a surgir todo esto de la fama. Y cada año que va pasando es mejor, tanto como amiga, como jefa es una persona increíble. Nunca conocí una mujer igual en mis 30 años de vida, es muy generosa en todo sentido y humilde”, había contado ella.En las últimas horas, la conductora había dado señales de que alguien muy querida por ella pasaba un complejo momento. “Sólo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego”, había posteado en Instagram. Sin embargo, horas más tarde, Lizy ocupó las redes para emitir otro mensaje: “Perdón, pero no tengo fuerzas para contar... solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una hermana que me dio la vida. Te adoro hasta pronto @fabianpeloc2012”, escribió la humorista en su cuenta oficial de Twitter, muy dolida por la partida de La Floppy.“Hace un tiempo conocí una persona maravillosa, ya les contaré más... sólo quiero decirles que hoy partió”, publicó la conductora en sus redes sociales. Todo ocurrió muy rápido y su círculo íntimo se encargó de que su delicado estado no trascendiera. De hecho, al despedirla, Lizy Tagliani reveló: “Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia, teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reíamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir. Siempre en mi corazón, en mi vida, amiga. Hasta pronto”, se despidió.