El dólar y su impacto en importadores, un verdadero galimatías

Viernes 17 de julio de 2020

Por Luis Miguel Palma Abogado y docente universitario luismiguelpalma05@gmail.com

Galimatías: Según el diccionario de la Real Academia Española es un término para indicar lenguaje oscuro por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas, confusión, desorden.

En rigor de verdad y honestidad intelectual debo decir que esta definición de galimatías ya fue utilizada en una nota del año 2015, pero la considero apropiada para empezar esta otra nota, ya que otra vez nos encontramos ante otro caso relacionado con la política cambiaria relacionada con el comercio exterior.

Elegí esta palabra para la parte final del título de esta nota, la que me encontraba escribiendo sobre el cepo cambiario, pero para el comercio exterior, lo que se denomina en la jerga aduanera el Régimen General, en el que se encuentran los importadores y exportadores y son los que movilizan la economía e inciden en la balanza de pagos y que dependen de la política cambiaria establecida por el estado. En realidad pensé que con toda esta información sobre el tema sanitario, o mejor dicho la pandemia de Covid 19 y el aún no terminado y eterno acuerdo de la Argentina con los acreedores o tenedores de bonos de la deuda externa e interna, mi artículo perdería interés; pero a poco de analizar que el cepo cambiario se ha endurecido y que de igual manera existe una conexión inmediata entre la cuestión del acuerdo con bonistas y el tema cambiario y la aduanera-tributaria, consideré oportuno continuar.

Así tenemos que , como siempre, el país depende en términos económicos de los recursos propios, como los tributos nacionales en primer término, y empréstitos (algunos no los consideran recursos per se). Depende también y en gran medida de los exportadores, que deben vender sus productos al exterior, previo pago de las retenciones, que no son ni más ni menos que derechos de exportación para ingresar divisas o simplemente dólares, que se los debe cambiar al Estado, que les dará pesos, o lo que se dice comúnmente, liquidar divisas a un determinado tipo de cambio.

Entendido esto, digo que en lo que respecta a los importadores que pagan derechos de importación para la mayoría de los productos extrazona (no del Mercosur), tenemos una cuestión que ha cambiado radicalmente y más abajo lo explicaremos, ya que estos necesitan dólares para importar, ya sea insumos para el funcionamiento de la producción de determinadas mercaderías (industria farmacéutica, pesada, mecánica, etcétera), o bien productos finales que acá en la Argentina no hay, puesto que no somos un país que los produce.

Dicho esto, explicaré breve y simplemente que arreglar estas cuestiones cambiarias es de fundamental importancia, no tanto por el equilibrio en la balanza de pagos (es la cantidad de dinero proveniente de las exportaciones comparada con la cantidad de dinero que se debe por importaciones), sino que en materia de importaciones, los importadores deben pagar sus productos al exterior con dólares que les vende el estado por medio del Banco Central de la República (BCRA). Así tenemos que si bien en el esquema del gobierno de Cristina Kirchner todo el mecanismo para la misma cuestión (importar) se debían realizar las famosas DJAI, que significa Declaración Jurada Anticipada de importación, y luego una vez aprobada, los dólares estaban disponibles. En cambio, durante el gobierno de Macri , la política cambiaria tuvo un tratamiento bastante distinto en cuanto a muchos aspectos relacionados con la posibilidad de dejar de ingresar las divisas de las exportaciones, aunque los mecanismos de las Declaraciones Juradas de Importacion siguieron, al igual que los derechos de exportación se siguieron cobrando, pero se podría decir que se atemperó y flexibilizó el cepo.

Entendido esto, y siempre haciendo referencia a las importaciones, me preguntaran, como comúnmente se dice, cómo es la cosa ahora con el dólar en las importaciones. La respuesta es que tenemos, al menos por ahora, que en el nuevo esquema de este gobierno en política cambiaria de importación, el Estado le informa a los importadores que paguen la mercadería con los dólares propios, o sea de su reserva, y si después necesitan más, se los pedirán al BCRA, que maneja las cuestiones cambiarias, por lo que deberá esperar de nuevo su turno, por así decirlo, para que le vayan aprobando los pagos, o mejor dicho le entreguen los dólares que le faltan. Esto es lo que le genera una incertidumbre de carácter doble. La primera es sobre si conseguirá los dólares y cuándo, y la segunda es a qué precio. Por su parte, el BCRA acorta el plazo de ingreso de divisas de las exportaciones para poder vendérselos a los importadores, lo que transforma la cuestión en una especie de calesita, que se agrava y produce la famosa inestabilidad cambiaria, que según dicen los entendidos, influye y depende del cierre de las negociaciones por la deuda o los bonistas.

El sector importador ya sabe que de persistir esta incertidumbre, podrían terminar pagando a sus proveedores del exterior con otro tipo de dólar superior al oficial, como al contado con liqui (títulos que se compran en el mercado cambiario en Argentina y luego se cambian en el exterior a un valor mayor). pero es mayor que el oficial. También se dice que el Central mantendrá una actualización periódica del tipo de cambio oficial (crawling peg) para evitar aplicar un salto del dólar oficial. Como dijera al comienzo de este articulo, el BCRA va cambiando de normativa de manera permanente, subdividiendo en casos de acuerdo a sectores. El pasado 8 de julio, en una reunión con cámaras como la UIA, Adefa y representantes de pymes, les plantearon las distintas dificultades que encuentran las empresas con la normativa cambiaría. El Banco Central decidió tomar nota para ir liberando pagos y anticipos a las importaciones y cartas de crédito por medio de la Comunicación A 7068, a las entidades financieras y operadores de cambio. Espero se normalice esta dispersión normativa que aqueja a el sector Importador, ya que la falta de claridad y el cambio permanente genera incertidumbre y confunde, lo que es un verdadero Galimatías

Siempre con esperanza de que el gobierno en el comienzo de su gestión, de por si accidentada por la pandemia, pueda dar un golpe de timón a este barco en el que estamos todos embarcados y nos lleve a buen puerto, o al menos no naufraguemos.

Me despido con la frase de George Washington: “Errar es natural pero rectificar el error es la gloria”. Ojalá así sea, por el bien de todos.