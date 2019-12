El dólar turista frustró las compras en Ápe Aime, Paraguay

Sábado 28 de diciembre de 2019

En lo que va de diciembre, alrededor de 3.000 personas utilizaron el paso fronterizo que une Montecarlo con la localidad paraguaya de Ápe Aime . Algunos lo hicieron por motivos familiares y otros para realizar las tradicionales compras de las fiestas de fin de año.Lo notable es que en las últimas semanas las compras de fin de año en el vecino país se vieron frustradas, ya que la mayoría de los comercios de Ápe Aime decidieron aceptar los pesos de los compradores al cambio del dólar turista (valor oficial más 30 por ciento de recargo), lo que hizo que muchos desistieran de hacer allí sus compras.Varios turistas y personas que llegan constantemente de distintas localidades y los vecinos de Montecarlo manifestaron que se encontraron con esta sorpresa y al reclamar a los comerciantes por no cobrar al precio oficial, recibían como respuesta que fueran a hacer las compras a otro lugar si no estaban de acuerdo en pagar los montos estipulados.Ante esta situación, durante los últimos días disminuyó considerablemente la visita al vecino país, en tanto otros optan por comprar lo justo y necesario y no excederse en los gastos.Muchas de las personas que son clientes habituales manifestaron su preocupación para los próximos meses, ya que están acostumbrados efectuar las compras de calzados, guardapolvos y útiles para la época escolar en la localidad paraguaya.Sin embargo, esto representaría una situación beneficiosa para los comerciantes locales, teniendo en cuenta que los precios de Paraguay serán similares y hasta más altos que en Montecarlo u otros lugares de la provincia.Igualmente este mes los comerciantes de la localidad también notaron una baja en las compras y manifestaron que la gente se abocó principalmente a la adquisición de alimentos de primera necesidad.