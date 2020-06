El dinero electrónico sumó más de 2 millones de usuarios

Sábado 27 de junio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Del celular a los códigos QR La mayor expansión en mayo respecto de abril en materia de usuarios que se incorporaron al UDE Link se registró en la recarga de transporte, por la flexibilización del aislamiento social preventivo obligatorio, 43,9% ; recarga de celular 14%; uso de cajeros automáticos 11,8% ; uso del mobile banking 2,5%; y el segmento de las transferencias inmediatas 2,1% , principalmente.

En tanto, en el marco del creciente uso de alternativas de pago virtual, se presentó semanas atrás, una billetera virtual que incorporó más servicios a sus clientes. La billetera BKR permite pagar con código QR en comercios adheridos. Y a su vez, estos establecimientos pueden cobrar sus ventas sin necesidad de pagar una comisión, al menos hasta el momento. Según la empresa propietaria de la nueva herramienta de pago, cualquier persona mayor de 10 años (con autorización de un mayor) puede tener la billetera virtual cargarle saldo a través de transferencias desde cualquier cuenta bancaria o virtual al CBU o alias de su aplicación o mediante el envío cualquier centro de pagos.

Que las compras online llegaron para quedarse es un hecho. Las facilidades que hoy brindan las páginas de internet, sumadas al contexto de pandemia, que mantiene en alerta a la población -incluso entre aquellas ciudades que tienen más flexibilidades-, crean un escenario propicio para la generación de ventas a través de redes sociales, sitios web, entre otros.En este sentido, fueron más de 2 millones los usuarios que se sumaron en mayo a la utilización de dinero electrónico y alrededor de 6,7 millones los que incursionaron en este tipo de transacciones durante el último año.Los datos corresponden al reporte que realiza UDE Link, el informe que realiza la Red Link sobre el uso de moneda electrónica, como se denomina a los movimientos de dinero a través de los cajeros automáticos, la computadora o el celular, y las diversas aplicaciones para hacer pagos, transferencias de dinero entre cuentas propias y de terceros, hacer depósitos, o carga de la billetera virtual o de la tarjeta de transporte o de celular, entre muchas otras, por parte de personas.Ascendieron de esta manera a 36,4 millones los usuarios distribuidos en dichos servicios, a un ritmo de 5,6% en el mes y 22,6% en un año.Gerardo Levisman, director de Kenclick, Google partner y socio comercial de Tiendanube, indicó a El Territorio que este auge que se generó fue producto de una necesidad y obligación.“La mayoría no tenía otra forma de comprar. La situación en las grandes ciudades es muchísimo más complicada y allí aumentó la mayor cantidad de uso de moneda electrónica. Incluso, un informe de la consultora Kantar dice que creció en esta cuarentena lo que se estaba proyectando para dos años. Es decir, en tres meses creció lo que se pensaba en dos años. Es tan abrupto todo y tan rápido que los comercios no tienen otra opción que subirse a esta nueva tendencia”, explicó.Quien también se desempeña como vicepresidente de la Asociación Misionera de Marketing adujo que el crecimiento es tal que a los tradicionales monederos que había, como Mercado Pago, Todo Pago o PayPal, empezaron a agregarse muchos nuevos. “Se agregó pago pyme, la Came tiene su propio monedero, Banco Provincia también, están llegando pasarelas de pago de Brasil. Se nota que esta necesidad está empezando a generar una oferta del producto por la demanda que es muy grande. Me parece interesante para el crecimiento en general del comercio electrónico”, valoró.Levisman aseveró que incursionar en el mercado electrónico, como comercio, trae aparejados muchos beneficios y es casi una necesidad para no desaparecer en el panorama que se vive.“Muchos comercios están cerrados la mitad o todo el día, pero en internet estás abierto todo el día. Es una gran posibilidad. Los que se subieron a tiempo, porque venían haciendo esto de años anteriores, les fue muy bien. Después tenés los que empezaron ya casi sobre la cuarentena, que están empezando a vivir el comercio electrónico y están muy bien. Y los más alejados están empezando a evaluarlo. Cada uno tiene su oportunidad de crecer, pero lo que no está bueno es que no se evalúe la opción, porque antes de cerrar un comercio con tanta mercadería, el paso ideal es el comercio electrónico”, sostuvo.Justamente, al respecto, el informe de Red Link determina “el disparador de esta evolución fue la consolidación de la bancarización de diversas actividades que se venía observando en los dos años anteriores en la cantidad de tarjetas en uso, proceso que se aceleró en abril y mayo a un ritmo mensual de 4,4% y 4%, respectivamente, con la mayor limitación de atención personalizada en los bancos”.De esta manera, las tarjetas pasaron de 18,7 millones de unidades en marzo a 19,5 millones en abril y 20,3 millones en mayo, el nivel más alto en cuatro años. Además, según remarcan desde Link, esta situación impulsó el uso de tarjetas habilitadas que estaban inactivas, las cuales representaban el 30,7% del total pre pandemia, ahora se redujeron al 28,9%.Más allá del apogeo de este nuevo tipo de mercado, aún quedan cosas por resolver. Una de ellas, y de las más importantes, es la logística. En palabras de Levisman, “se pierde la confianza de esta manera. Porque antes se tenía esa falta de confianza en los medios de pago y eso se fue solucionando con el auge de Mercado Pago, pero hoy hay que mejorar muchísimo la logística, cómo me llega la mercadería, en qué estado, cuándo”.“En las ciudades chicas del interior se ven todavía los problemas con internet, no tanto en las grandes ciudades. Ya las dificultades empiezan a ser la entrega de la logística. Me parece que la parte pendiente es esa, sobre todo en el interior del país. Viene muy atrasado, es muy costoso y el servicio todavía es malo”, dijo.Y ejemplificó: “Si estoy en Oberá y hago una compra en Buenos Aires, es probable que me llegue lento y tarde mucho, pero además muchas cosas llegan rotas, porque las empresas de logística no tienen la conciencia del cuidado”.