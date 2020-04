El difícil desafío de Leo Sbaraglia como challenge de cuarentena

En pleno aislamiento obligatorio, los famosos se las rebuscan para pasar el tiempo y no caer en el aburrimiento. Algunos traen consigo un humor que en estos tiempos ayuda y contagia. Sin ir más lejos, varios humoristas vienen haciendo de las suyas y compartiendo el material con sus fanáticos. En otros casos, en cambio, vamos descubriendo facetas que seguramente las tenían, pero que guardaban para su intimidad. El aislamiento social hace que varios integrantes del grupo más resguardo florezca y muestren sus gracias.

De antemano, el actor Leo Sbaraglia, por su intachable carrera, por los laureles que bien merecidos tiene, parece una persona seria, lejos de la faceta humorística. Sin embargo, nada es lo que parece. Quienes lo conocen dan crédito de su sentido del humor, de lo creativo y de sus salidas disparatadas. Detrás de ese profesional serio y talentoso, que supo conquistar no sólo Argentina, si no distintos países, como España, por ejemplo, nos encontramos con un vecino de barrio como cualquiera.

En este período de cuarentena, Sbaraglia sorprendió con varias salidas elocuentes. Lo ha hecho en los programas de televisión en los que sale vía Skype, y también en sus redes sociales. Allí tiene un gran ida y vuelta con sus fanáticos que día a día esperan más de su magia y creatividad puesta a disposición de las personas que buscan la mejor manera de entretenerse buscando en cada rincón de Internet Hoy, que están de moda los challenge, Leo desafió con uno de esos que parecen complejos de resolver. Uno de esos en los cuales se necesita mucha técnica, pero también sobrada práctica. Buscó en el archivo y encontró una escena de cuando estuvo como invitado en El Host, el programa que protagonizaba Adrián Suar por la señal de Fox. “Para practicar en esta cuarentena. #TrabalenguasChallenge”, comenzó.

En el gracioso video se puede verlo a él recitando sin trastabillar ni pifiarle en una sola letra un complejo trabalenguas, ante la sorpresa de su interlocutor, Adrián Suar. “Era un cabra ética, palética, pelinpelambrética, pelúa, pelín, pelambrúa, cornúa, con el morro hocicúa. Si la cabra no hubiese sido ética, palética, pelinpelambrética, pelúa, pelín, pelambrúa, cornúa, con el morro hocicúa, no tendría un hijo ético, palético, pelinpelambrético, pelúo, pelín, pelambrúo, cornúo, con el morro hocicúo”.

Un desafío que muchos intentaron, pero que pocos pudieron reproducir a la velocidad que lo requiere y sin equivocarse. Más allá de esto, fue recibido con alegría y una sonrisa por parte de los más de 33 mil usuarios de Instagram que reprodujeron el video en cuestión de horas.

Por otro lado, días atrás, en una charla con Catalina Dlugi, contó que se separó de Guadalupe Marín. Está soltero y atraviesa este encierro para prevenir que el coronavirus se propague en soledad, pero disfrutando de reencontrarse consigo mismo. “Estoy ahí, yendo y viniendo, pero no estoy en pareja. Me parece que es hermoso estar en pareja, esa sensación de compartir, de entrar en un proyecto con alguien, ese estado de enamoramiento es precioso. Pero estoy en eso que me parece que todavía hay que seguir alimentándose asimismo en muchas cosas, mi profesión al mismo tiempo me da mucho amor, mucha pasión”.

A continuación, contó cómo se lleva con el cariño de la gente y esa muestra de afecto que recibe a diario y que le llenan el alma. “Es lindo que te digan cosas, a quién no le gusta. El amor y el cariño que recibo en la calle, de alguna manera, es como si todo el laburo y el alma que le puse a esta profesión la gente lo valora, eso a mí me grafica, me alimenta, me hace sentir que ese amor que uno le pone vuelve a través de la gente.