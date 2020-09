El día que Pablo Escobar visitó las Cataratas Del Iguazú - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 17:53hs.









Las cataratas del Iguazú es una de las siete maravillas del mundo, es por eso que no resulta extraño que celebridades de todo el globo muestren su interés y su admiración ante tal magestuoso paisaje.En la pasarela del Parque Nacional de Iguazú caminaron celebridades tales como Leidy di, Katty Perry, Roger Federer, Manu Ginobili y otros incontables famosos, algunos más queridos que otros.Sin embargo, poco se sabía de la visita de uno de los personajes más oscuros de la historia criminal mundial, el reconocido sicario Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar paseo junto a su familia en las instalaciones del lado brasileño de las cataratas en el año 1982.No obstante, no se descarta la idea de que pudo haber visitado el país vecino, teniendo en cuenta que tiempo después, en 1994, un año después de su fallecimiento, la familia optaría por residir en Argentina.Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Victoria Eugenia Henao, ex esposa del reconocido narcotraficante. En una de las fotos se puede ver a Escobar y su hijo con las cataratas de fondo. "En ese momento nuestras vidas eran normales y no sufrimos por las secuelas de la guerra". destacó Henao el 16 de julio pasado cuando publicó la foto.