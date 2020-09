el día después - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

En la jornada posterior a la confirmación de su permanencia en el club, Lionel Messi tampoco se hizo presente ayer en el entrenamiento de Barcelona y se estima que mañana retome la agenda del plantel cuando se someta a los test PCR de coronavirus, previo al comienzo de sus trabajos de campo.El capitán blaugrana era esperado por el técnico del equipo, el holandés Ronald Koeman, para sumarse a las prácticas casi una semana después que el resto del plantel, que comenzó con la pretemporada el lunes pasado con el rosarino en rebeldía para conseguir su salida como futbolista libre.Messi trabajó de manera particular en su casa del municipio de Casteldelfs y está previsto que mañana asista a la Ciudad Deportiva para pasar por los exámenes médicos que descarten la presencia de la Covid-19.Una vez obtenido el resultado negativo de las pruebas, el argentino se reintegrará a los entrenamientos con el grupo y tendrá su primer contacto en cancha con Koeman, con quien hasta ahora sólo mantuvo una reunión de oficina.El club, según precisa el diario catalán Mundo Deportivo, no tomará acciones disciplinaria contra Messi por su faltas de esta semana en una intención de dar por cerrada la polémica que generó su reclamo para lograr el traspaso a otra institución europea.El rosarino, que el 17 de septiembre cumplirá 20 años en Barcelona, anunció el viernes pasado que continuará en la entidad culé pero no ahorró críticas hacia el presidente, Josep María Bartomeu, a quien acusó de “no haber cumplido con su palabra”.Incluso profundizó su cuestionamiento al asegurar que en el club “hace tiempo que no hay proyecto ni nada”, lo que generó un profundo malestar en Bartomeu, según reflejó la prensa local.En su entrevista del viernes con el sitio Goal.com, al que eligió para dar la noticia que mantuvo en vilo al fútbol mundial, Messi dejó entrever que se queda a disgusto y sólo para evitar hacerle juicio al club de su vida.Su estrategia de salida se desvaneció durante la reunión que el presidente mantuvo con su padre y representante, Jorge Messi, en la que se exigió el pago de una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.El argentino, basado en la asesoría de sus abogados, creía tener derecho a romper el contrato de manera unilateral mediante la interpretación de un artículo que lo habilitaba a hacerlo dentro de los diez días posteriores al término de cada temporada.En virtud del desplazamiento del calendario por la pandemia, Messi entendía que el plazo estaba vigente cuando notificó al club mediante un burofax (carta documento), el pasado 25 de agosto, dado que el ciclo 2019-20 en Europa había terminado el domingo 23 de agosto con la final de la Liga de Campeones.Sin embargo, Barcelona se amparó en la literalidad del contrato que marcaba el 10 de junio como fecha límite debido a que la temporada debía cerrarse el 30 de mayo de no existir la emergencia sanitaria mundial.Como sea, Messi retrocedió sobre sus pasos para no exponerse a una demanda millonaria del club y también por la angustia que, según contó en la entrevista, generó en su familia la posibilidad de marcharse de la ciudad condal.En ese contexto de tensión, el máximo goleador de la historia de Barcelona deberá reinsertarse en un equipo que de momento sumó como refuerzos al bosnio Miralem Pjanic y al portugués Trincao y perdió al croata Ivan Rakitic.Además, Koeman les avisó al francés Samuel Umtiti, al chileno Arturo Vidal y al uruguayo Luis Suárez, el gran amigo del 10, que no serán tenidos en cuenta para la temporada entrante.Asegurada la continuidad de Messi, surgieron especulaciones acerca de una posible permanencia del goleador charrúa, pero ayer hubo señales de que su futuro estará fuera del equipo catalán.Suárez, de 33 años, se entrenó al margen del grupo a la espera de resolver su situación -le queda un año de contrato- y desde Italia llegó la novedad de que la semana próxima realizará el examen para conseguir la nacionalidad de ese país y firmar con la Juventus de Cristiano Ronaldo.El plantel de Barcelona retomará, entonces, mañana a los entrenamientos.