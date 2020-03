El detenido concejal Fredy Holl fue suspendido de su cargo

Miércoles 11 de marzo de 2020

Luego de las denuncias, marchas y pedido de justicia, en sesión especial del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la suspensión sin goces de haberes del edil Alfredo “Fredy” Holl, acusado de incendiar la casa de Pablo Agustín Gaona y una propiedad lindera, hecho que derivó en su detención. Asimismo, se creó la comisión investigadora.

“Vamos a ver con los concejales todas las versiones, lo que sale en los medios, las denuncias que están en la Policía, se presentó un proyecto para la separación del cargo del concejal y la creación de la comisión investigadora, lo que rige la ley de municipios y nos guiamos por esa ley”, explicó el presidente del deliberativo, Enrique Skavinsky.

En la sesión, las opiniones fueron todas en la misma línea, referidas a suspender al concejal en cuestión. “Estamos hablando de algo grave, el concejal debe dar ejemplo dentro y fuera del recinto, propongo suspenderlo como concejal”, comentó el edil Fernando Solís.

“Sigo con la tesitura de separarlo del cargo hasta que la Justicia se expida, la decisión debe ser unánime. Será la Justicia que deberá definir y nosotros tenemos que tomar el toro por las astas”, manifestó el concejal Sapper, que agregó: “Tenemos que empezar a erradicar la violencia del municipio”.

Estuvo presente el intendente José Luis Márquez Da Silva, quien pidió la palabra y explicó que los vecinos del pueblo le reclaman que se vaya más allá de una suspensión.

“La gente me pide la destitución, no piden que se suspenda”, dijo, y solicitó al asesor legal la explicación de por qué no pueden destituirlo.

En este aspecto dejaron en claro que se tiene que investigar porque todavía está en carácter de imputado. Así, se deberá aguardar por un posible cambio de carátula en la causa judicial, a fin de evitar posibles juicios contra la comuna en caso de una eventual destitución.

Luego de la lectura del proyecto, se votó y por unanimidad los pares de Holl decidieron la separación del cargo sin goce de haberes. Además se creó la comisión investigadora, que integrarán todos los concejales de Campo Ramón.

En la sesión la secretaria del cuerpo dio lectura de los informes policiales, entre ellos la denuncia del incendio y amenazas de muerte, también títulos de los diarios de la provincia con respecto a los informes mediáticos.

Explicaron además que el edil acusado podría, en el caso de que así lo decidiera, presentar una renuncia a la banca desde su lugar de detención.