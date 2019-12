El despegue de Mauricio Paniagua

Martes 31 de diciembre de 2019 | 19:30hs.

Mauricio Paniagua es el misionero revelación 2019 del mundo audiovisual. El actor, conocido como Pikio -apodo con que le puso su hermana menor-, tuvo el desafío de interpretar al joven protagonista de ‘Monzón’, la serie sobre el reconocido boxeador que copó las pantallas de TV, los debates sobre género y hasta las tapas de revista este año. “Mientras viví en Posadas tuve bandas de folclore, cumbia y rock. Después me fui a Buenos Aires y comencé a estudiar actuación, ahí fue cuando me lo tomé en serio, es lo que más me apasiona. Además de todo eso, también soy un poco caradura”, dijo recientemente en diálogo con El Territorio a poco de conocerse su inclusión en la tapa de Revista Gente, como uno de los personajes del año.

A sus 29 años, el actor misionero da cuenta de que ‘Monzón’, ahora disponible en Netflix también y acaparando más adeptos, es el despegue de su carrera. Ahora, concluyó de filmar ‘Trópicos’, una película dirigida por Sabrina Fargi, y está en en pleno proceso de rodaje de ‘Inés del alma mía’, una serie basada en el libro homónimo de Isabel Allende en la que interpreta a Lautaro, dirigente mapuche.

Esta megaproducción que consta de ocho capítulos, recorre paisajes de Chile, España y Perú y está dirigida por el español Alejandro Bazzano (La casa de papel) y el chileno Nicolás Acuña (Sitiados). Además cuenta también con la participación de actores de renombre como Elena Rivera, Eduardo Noriega, Benjamín Vicuña, Francesc Orella y Enrique Arce, entre otros. Sin dudas, el joven misionero dará mucho más que hablar en el futuro cercano.