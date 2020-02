El deshielo en la Antártida puso en el mapa una nueva isla

Sábado 29 de febrero de 2020

Una isla que no está en los mapas antárticos ha aparecido frente al glaciar de Pine Island, bajo una masa de hielo tomada por un iceberg y que se ha ido derretiendo hasta exponer la roca subyacente. Sus descubridores, científicos de la expedición estadounidense PolarTREC embarcados en la zona, creen que la masa de hielo que resiste sobre ella fue una vez parte de la plataforma de hielo de Pine Island, un campo masivo de hielo flotante que entra al océano desde el borde del glaciar. Los científicos en cuestión han bautizado a la isla Sif, en referencia a la diosa nórdica asociada con la tierra. Con solo unos 350 metros de largo, los científicos han comprobado sobre el terreno que está formada en su mayoría por granito. “La geología de la Antártida está tan cubierta de hielo que realmente no sabemos mucho al respecto”, dijo en el blog de la expedición Jim Marschalek, estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra en el Imperial College de Londres, y que participa en la expedición. “No hay otras rocas de afloramiento a 70 kilómetros en ninguna dirección, por lo que esta fue una oportunidad especial”. El descubrimiento, no obstante, es una prueba más del retroceso de los glaciares antárticos por el cambio climático. Llega el mismo mes en el que el continente blanco registró el 13 de febrero un nuevo récord de temperatura: superó por primera vez desde que se llevan registros la barrera de los 20 grados.