El desempleo del segundo trimestre, por arriba del 15%

Lunes 20 de julio de 2020

La pandemia por coronavirus entrará desde hoy en una etapa de mayor flexibilización en la Argentina, luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández, pero los costos económicos del paso del Covid-19 serán enormes y este ayer la consultora Ecolatina difundió un estudio señalando que la tasa de desempleo durante el segundo semestre de 2020 habría superado el 15 por ciento.Para fines de este año, a favor de que se espera que se pueda retomar buena parte de la actividad económica, la consultora estima que la tasa de desempleo bajaría un poco de este preocuante número actual, situándola en un hipotético 13,5 por ciento.“Proyectamos que la tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre, y cerraría el año en la zona del 13,5%, habiendo escalado más de cuatro puntos porcentuales durante 2020. Pese a que dicha cifra se ubicará por debajo del pico de 20% de 2002, no deja de ser preocupante”, señaló Ecolatina en un informe difundido por la agencia Télam.En el informe, titulado “El empleo en cuarentena: menos puestos de trabajo, más desocupación”, Ecolatina indicó que “los principales afectados por el deterioro del mercado laboral son los trabajadores informales y cuentapropistas, a quienes, en muchos casos, la merma en los ingresos podría ocasionarles caer por debajo de la pobreza”.Los sectores no esenciales, la construcción y restaurantes y hoteles “serán los más perjudicados”, agregó el informe, destacando que “en suma, estimamos que la cuarentena ocasionaría una pérdida de 400 mil asalariados privados registrados”. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se destruyeron el 2,5% del total de los empleos formales (-310 mil), superando la caída acumulada en 2018-2019.El deterioro del empleo no estuvo liderado por los trabajadores asalariados privados registrados (-3,2%, -194 mil puestos), sino por autónomos (-5,2%) y monotributistas (-4%). “Esta lógica responde al distinto nivel de exposición en que se encuentra cada modalidad de ocupación: los despidos del sector privado están prohibidos por decreto, algo que no abarca a los trabajadores independientes”, analizó Ecolatina.“Es de esperarse que tras el confinamiento los trabajadores informales vayan reinsertándose gradualmente a sus actividades, ya que estas modalidades son, sin dudas, las que mayor terreno tienen por recuperar en el corto plazo”, concluyó.