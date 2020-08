El descargo de Valeria luego de la polémica por su show truncado

Martes 11 de agosto de 2020

Una semana para el olvido tuvo Valeria Lych. Primero la fecha de su concierto por streaming de su espectáculo Te espero en casa (que tuvo una primera cancelación por cuestiones técnicas) desencadenó una fuerte pelea con Patricia Sosa, su amiga desde hace 30 años quien aseguró haber dado por terminada su vínculo.Sin embargo, una nueva polémica se desató tras registrarse fallas en la transmisión de su espectáculo, lo que generó el enojo de sus fanáticos y un contundente descargo de la cantante.La cantante responzabilizó a la empresa que llevó adelante la venta de entradas para su show virtual y, al igual que muchos de sus seguidores que exigían la devolución del dinero de sus entradas, aseguró que ella también era una damnificada.“Acá estoy. Opté por dejar pasar un tiempo prudencial. Vieron que cuando uno está medio nervioso, por decirlo de alguna manera, no aclara mucho su mente. Pero ya estoy para compartir con ustedes este mensaje que espero que entiendan”, empezó diciendo la cantante en un video que colgó en Instagram donde expresó su molestia.“Antes que nada, quiero decirle gracias a la gran cantidad de gente que entendió esta situación, que es totalmente ajena a los artistas. Ustedes fueron perjudicados, los que no pudieron entrar a ver el show, y nosotros también. En el medio, hay un intermediario, que es la plataforma digital. Y falló. No fallamos los artistas; nosotros también somos damnificados. Hay una gran mayoría de público que entiende esta situación y estoy sumamente agradecida por eso, pero también hay otra cantidad de gente, por suerte menor, que se la agarra con nosotros. No soy yo sola. No me pasó solo a mí. Es una situación difícil en un momento difícil”, explicó Valeria, aludiendo a que otros artistas como Martín Bossi, Pedro Aznar o Baby Etchecopar tuvieron que suspender sus espectacúlos por problemas técnicos y que se trata de algo ajeno a los artistas.“Puede fallar y Tickethoy falló en la transmisión del espectáculo. La parte artística es donde nosotros ponemos nuestra pasión, horas de trabajo, dedicación, ganas. Para nosotros, la música es el principal protagonista. Eso salió muy bien y estamos muy contentos con el resultado. Lo demás, fue una falla técnica que no nos atañe a los artistas; no conocemos tanto de tecnología. Confiamos, como confiaron ustedes”, sostuvo.“La primera vez, fallamos. Tuvimos y tuvieron una semana para solucionar el problema. Estuvimos en contacto todo el tiempo y nos aseguraron que esta vez no iba a fallar. ¿Entienden?”, remarcó.“Todos creíamos que iba a salir bien. ¿Qué piensan ustedes, que nosotros lo hicimos pensando ‘lo que pasa, pasa’? No. Confiamos, como confiaron ustedes. La plataforma colgó el recital, y no me digan que está grabado porque está subido tal cual transcurrió en vivo, para que puedan verlo los que tienen el ticket y no pudieron entrar a verlo ayer. A los que no, se les devolverá el dinero, porque ellos dijeron que se hacían cargo”, cerró Valeria Lynch en el video, esperando a que sus seguidores entiendan la situación y que esta mala pasada de la tecnología, se supere pronto.