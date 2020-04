El descargo de Luisana tras las duras críticas a su marido

Lunes 13 de abril de 2020

Desde que se inició la cuarentena Michael Bublé y Luisana Lopilato realizan transmisiones en vivo desde Instagram para acompañar a sus seguidores. Un video del comienzo de uno de sus lives se viralizó y generó críticas y todo tipo de comentarios en las redes.

Bublé reaccionó codeando a su esposa, al inicio del video. Luego, mientras Bublé leía un cuento para sus seguidores, la actriz argentina notó que su marido tenía desacomodado el pelo y, cuando intentó peinarlo, él movió la cabeza, molesto, para esquivarla.

Ahora, tras marcarlo como gestos agresivos y machistas, Luisana hizo un fuerte descargo.“¡En estos momentos más que nunca necesitamos amor, esperanza, solidaridad, unidad y verdad! ¡No personas como estás que son mentirosas y malintencionadas!”, tuiteó Luisana, que era tendencia en Argentina.

A través de Instagram Luisana se explayó más con un extenso descargo. “Siempre hacé lo correcto y dejá para Dios las consecuencias”, puso como leyenda en su posteo.

“¡Es increíble cómo son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!”, empezó escribiendo. “Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia, y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas sobre quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!”, lanzó Luisana.

El humorista Martín Cirio, más conocido como La Faraona, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias con fragmentos del video y apuntó contra Bublé duramente. Por eso, Lopilato también dedicó gran parte de su mensaje para responderle a Cirio.

“Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. ¡Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, ¡dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca ‘amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad’ y no este tipo de personas”, finalizó Luisana, enojada.

“Queremos que estés bien”, “la gente se preocupó por vos”, “no fue con mala intención”, “que triste que no veas lo que vimos nosotros”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación. Daniela, la hermana de Luisana también acompañó su descargo con un comentario en la publicación. “La verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices”, escribió. “¿Qué les pasa a todos? Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son. Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan”, sumó.