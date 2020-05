El descargo de Ambrosioni

Miércoles 6 de mayo de 2020

Hace tres días, Morena Rial confirmó su separación definitiva de Facundo Ambrosioni y dio a entender que el motivo fue una infidelidad por parte de él.

Ahora, fue el papá de Benicio, el hijo de ambos, el que salió al cruce: “¿Si la engañé? La verdad no voy a hablar del tema. Que Morena diga y postee lo que quiera, yo por mi parte de ninguna manera voy a hablar mal de la madre de mi hijo, no voy a hablar mal de la persona con la que elegí convertirme en padre. No le doy bola a los posteos, cada uno sabe su verdad”, explicó.