El desafío de seguir aprendiendo

Domingo 26 de abril de 2020

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

Estrategias docentes Flexibilizar expectativas

Cada familia sobrelleva la situación de manera diferente.



Cada familia sobrelleva la situación de manera diferente. Administrar tareas

En cantidad y tipo de actividades.

En cantidad y tipo de actividades. Evitar el exceso

No sobrecargar actividades ni sobreexigir a las familias

No sobrecargar actividades ni sobreexigir a las familias Promover el juego

Proponer actividades lúdicas acorde a las edades.

Proponer actividades lúdicas acorde a las edades. Experiencia

Fomentar actividades prácticas: títeres, recetas, personificar cuentos, etc.



Fomentar actividades prácticas: títeres, recetas, personificar cuentos, etc. Creatividad

Proponer actividades de despierten la creatividad.

Proponer actividades de despierten la creatividad. Contexto

Aprovechar el contexto para explicar temas actuales.



Para las familias Planificar tiempos

Establecer horarios y rutinas para trabajar en casa.

Establecer horarios y rutinas para trabajar en casa. Darnos recreos

Si las actividades son muchas, organizarlas con recreos.

Si las actividades son muchas, organizarlas con recreos. Articular materias

Realizar tareas de materias troncales y articularlas con áreas más distendidas.

Realizar tareas de materias troncales y articularlas con áreas más distendidas. Aprender y jugar

Realizar actividades mediante propuestas lúdicas.

Realizar actividades mediante propuestas lúdicas. Hablar con los niños

Explicarles el contexto actual (estudiar en casa) para reducir miedos.

Explicarles el contexto actual (estudiar en casa) para reducir miedos. Evitar distracciones

Aprovechar el timepo al máximo.

Aprovechar el timepo al máximo. Preparar un espacio

Al estar todo el día en casa, es importante diferenciar espacios.

Mirada docente: “Aprendemos a resignificar nuestros hábitos”

El confinamiento nos llevó a todos a reconfigurar prácticas, hábitos y modalidades. En ese contexto, una de las instituciones que mayores cambios debió afrontar en los últimos días fue la educación.Docentes, directivos, padres, alumnos y todos aquellos agentes vinculados al sector debieron improvisar estrategias, metodologías y hasta modos de estudio para poder continuar en el proceso de alfabetización. En todo el país se implementaron distintos mecanismos para garantizar el vínculo pedagógico y el recorrido por los temas de los programas oficiales desde que se instauró la suspensión de clases presenciales. Desde lecciones por Internet, videoconferencias y tareas por WhatsApp, hasta fotocopias que se reparten casa por casa y la reutilización de manuales de años anteriores. Cada escuela de la provincia trabaja para no perder tiempo.Y en medio de todo ello, el factor sorpresa. Es que el Covid-19, y todas las medidas que acarrean la prevención de la propagación del virus, generaron un espacio de incertidumbre y aprehensión. Un contexto en el que todos vamos haciendo camino a medida que lo pisamos.Las realidades y particualridades de cada familia son tan diversas como familias las hay. El acceso a internet contribuye a facilitar el proceso de aprendizaje, ya que a través de las plataformas que ofrece el Estado, la vinculación entre familia y escuela se torna mucho más estrecho. En ese marco, Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, expresó en una entrevista con El Territorio que la plataforma Guacurarí está brindando buenos resultados. “Nuestra plataforma de estudio ya ha superado las 2 millones de visitas y hay más de 400 mil alumnos sobre los 500 mil de toda la provincia. Son chicos de primaria y secundaria y maestros que han descargado contenidos. Significa que el impacto de la educación online está dando resultados” (ver Mediante contrato social”).En esa línea, de acuerdo al uso de las plataformas y la puesta en marcha de hábitos completamente nuevos, conllevan a que la educación se convierta en un desafío contante tanto para docentes y profesionales del ámbito como para padres y alumnos: “La reinvención de la práctica la vamos haciendo sobre la marcha. En este sentido, continuamos el contacto con las familias a través de los dispositivos tecnológicos ya sea por Skype, Zoom, videollamadas o mensaje de texto incluso. Todo, según lo permita la accesibilidad de las familias y las posibilidades que manejan”, detalló Noelia Gavilán, psicóloga y directora terapéutica de la red de inteligencia emocional (MP 231), en diálogo con este medio.Ahora bien, al tratarse de una situación completamente nueva, “vemos que las exigencias académicas que planteamos en un principio van causando un efecto a veces frustrante en cuanto a la realización de tareas, la planificación del tiempo y las actividades de los niños y adolescentes. Sin descartar también que cada maestro o profesor está aprendiendo a utilizar estas nuevas herramientas, tratando de cumplir con su rol desde su hogar de la mejor manera posible”, deslizó Lorena Maidana, licenciada en psicopedagogía (MP 680).En ese contexto, flexibilizar las expectativas y exigencias es fundamental. Sobre todo, considerando que cada familia se ve atravesada por diferentes factores: la accesibilidad a internet, la cantidad de estudiantes en cada grupo, la cantidad de soportes que poseen (computadoras, tablets, celulares) y la calidad de los mismos, el tiempo y la rutina que manejan cada uno, entre otros tantos factores.“En casa tenemos acceso a internet. Usamos la computadora y los teléfonos para hacer las tareas”, destacó Luisa, quien ayuda a sus hijas Blanca y Martina con los deberes. “Creo que nos falta organizar una rutina con horarios estipulados. Pero como ambas están en la secundaria y saben manejar las herramientas, no es muy difícil hacer las tareas”, añadió.En consonancia, Luisina, madre de Nazareno y Thiago, destacó que estudia con sus hijos desde la plataforma y las conversaciones vía WhastApp que lleva con las docentes. “Si hay mucha tarea la dividimos en tres turnos: mañana, siesta y tardecita, de manera que los chicos no se sientan sobrecargados y que tampoco sea tedioso estudiar”, detalló.En cambio, Fabiana, madre de Noah y Alejandra, destacó que posee solamente su teléfono celular y con él estudian ambos. “Si bien tengo internet en casa, solamente tengo un teléfono y los chicos tienen que compartirlo”, detalló. Además, “Alejandra empezó este año el primer grado, con todos los cambios que implican empezar el nivel primario. Sé que venimos bien y me siento muy acompañada por la docente. Pero a veces, siento no estar a la altura de las circunstancias y me da miedo enseñarle mal a mi hija o que aprenda mal por mi culpa”, manifestó al tiempo que recalcó la importancia del acompañamiento docente.Camila, en cambio, señaló que accede a las tareas con su hijo vía WhatsApp. Además, destacó que no tiene internet en su hogar y eso dificulta el proceso. Además, muchas veces no logra desarrollar todos los contenidos con su hijo. “Nos mandan muchos trabajos y a veces no llegamos a completar todo. Me preocupa que no cumpleamos con todo, porque Jeremías se atrasa. Hacemos lo que podemos”, señaló.Al respecto, las especialistas señalaron que son muchas las familias que no logran desarrollar todas las tareas. Así como también hay grupos a los que les cuesta realizarlas. Entonces, “entender lo que está pasando y tratar de dar respuesta a las exigencias escolares genera estrés y hasta frustraciones tanto a las familias, como a los docentes. Puesto que los padres no saben como hacer para que los niños realmente aprendan; los niños se cansan y no pueden cumplimentar con las exigencias académicas; y los docentes se esfuerzan en resignificar las prácticas y adaptar los contenidos”, explicó Maidana haciendo hincapié en que el contexto actual y el hecho de aprender en una plataforma completamente nueva conlleva un desafío y esfuerzo extra para todos.“Es muy importante que los estudiantes puedan realizar actividades escolares. Pero sin sobrecargarse o sobreexigirse. Puesto que, esta es una situación estresante para todos”, convino Gavilán. Por lo tanto, trabajar en la organización es fundamental. “Planificar una rutina, ser flexibles en cuanto a horarios y expectativas, organizar la jornada teniendo en cuenta las materias troncales y las propuestas didácticas como educación física o música, son estrategias que pueden resultar entretenidas y a la vez favorecer la interacción familiar”, coincidió Gavilán.Además de la organización, planificar actividades a partir de la experiencia práctica es una de las estrategias más eficaces: “La experiencia nos deja instalada una sensación que se hace parte del proceso de aprendizaje. De allí deviene la importancia de las actividades lúdicas (adecuadas a cada nivel educativo). Preparar una receta siguiendo pasos, personificar un cuento, armar títeres, crear canciones, reutilizar materiales reciclables o hasta porotos, maíz, arroz (para trabajar motricidad, coordinación visomotora, etc.) son estrategias que permitirán que el niño aprenda mientras juega. Despertar la creatividad y la imaginación es una de las mejores opciones”, señaló Maidana al timepo que resaltó que la situación actual afecta la socialización del niño con sus pares, el intercambio y por ende, el desarrollo del aprendizaje.Además de ello, es importante destacar que “en estos momentos hay otros aprendizajes que priman mas allá de los académicos. Estamos todos atravesados por una situación nueva y distinta de la que deben surgir un sinfín de interrogantes y respuestas que sin duda van a ir formando nuevos seres con otros proyectos y formas de vida”, reflexionó la psicopedagoga.Es que hoy la prioridad está puesta en la integridad y el bienestar de todos. Redefinir espacios, fomentar vínculos de unión y afecto, pensar en el otro, ser solidarios, cuidar el medioambiente y por sobre todo “cargarnos de amor y paciencia. Eso nos enseña este proceso”, aunaron las especialistas.“Estamos dando todo de nosotros para hacer este trabajo de la mejor manera posible”. Con esa expresión, Silvia, maestra del primer ciclo del nivel primario, supo resumir el esfuerzo que aúnan los docentes, directivos y profesionales de la cartera educativa para llevar adelante su trabajo en un contexto completamente diferente al habitual.Es que a pocas semanas de haber comenzado el ciclo lectivo 2020, las clases presenciales se suspendieron para evitar la propagación del virus Covid-19. Y hoy el sistema educativo debió reconfigurar sus prácticas a través de una pantalla, una fotocopia, un audio de whatsapp, una videollamada, o cualquier otra herramienta que facilite el vínculo entre la escuela y la familia.La situación tomó por sorpresa a todos y en medio de la incertidumbre, los docentes continúan con su tarea de alfabetizar a los 500 mil alumnos de la tierra colorada. “La tarea no es sencilla y a muchos nos tocó improvisar en cuanto a metodologías y estrategias a partir de las herramientas con las que cuentan las familias de nuestros alumnos”, resumió Liliana, docente del segundo ciclo del nivel primario. “Siendo maestra de una escuela asentada en un barrio humilde, con familias que pasan muchas necesidades, trabajar de manera virtual se torna un poco difícil. Sin embargo, hacemos todo lo posible, padres y maestros, para que los niños continúen en constante formación”, continuó la maestra de 6° grado.Si bien los estudiantes de la provincia acceden a la plataforma Guacurarí para participar de sus clases, también se crearon estrategias alternativas para construir un vínculo virtual. Desde grupos de WhatsApp o conversaciones directas hasta audios explicativos y videos en vivo. Escuela y familia agotan todas las vías de conexión que les permita mantener en pie el vínculo pedagógico.“Trabajamos con un cuadernillo que establece los temas a dar. Hacemos constantemente adecuaciones del material y en el grupo de WhatsApp que conformamos con los padres volcamos las explicaciones, tareas y actividades”, detalló Liliana. “Cuidamos no excedernos en la cantidad de actividades, también tratamos de ser tolerantes con el tiempo y el horario de entrega del trabajo, ya que conocemos las realidades de nuestras familias”, continuó la docente que trabaja con familias numerosas y de escasos recursos. “Todo se enmarca desde una perspectiva de tolerancia y cuidado. A veces nos sentimos desbordados. Pero tiene que ver con que es una cuestión completamente nueva para todos, estamos aprendiendo a convivir con ello”, explicó.Por otra parte, Silvia, maestra de 2° grado, detalló que además de usar la plataforma también encontró la red de Whatsapp como una alternativa rentable: “Busco que padres y alumnos trabajen en conjunto. Aprovechando que los niños de mi grupo son pequeños, propongo actividades para que los padres también intervengan”, explicó la docente que mediante audios, videos, fotografías y otras tantas herramientas explica las consignas y actividades a las familias. “Al estar conectados con los padres, ellos también nos ayudan compartiendo información, dudas o incluso contando las herramientas que tienen en sus casas para desarrollar las tareas”, agregó la docente que trabaja con los cuadernillos específicos y adecua las actividades a manuales y materiales con los que cuentan las familias en sus casas.“Esta situación es completamente nueva para todos. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso y con ello aprendemos a resignificar nuestros hábitos. Es momento de empatizar con cada uno de los eslabones que conforman el sistema educativo y ayudarnos entre todos”, coincidieron las docentes.