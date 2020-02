El deporte en la sangre

Sábado 8 de febrero de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

El deporte siempre estuvo incorporado a la cotidianeidad de vida de la familia Pedrozo. Las mellizas Paula y Marianela (23) lograron llevar este hábito a la escala más alta: ser de selección. Paula fue parte de Las Pumas, el elenco femenino de rugby, destacándose como capitana, y ahora el llamado a vestir la celeste y blanca, en cestoball, es para Marianela, quién además es la primera jugadora misionera en el equipo nacional.

La eldoradense, que reside desde hace seis años en Posadas, se sumó el año pasado al equipo de Racing en esta disciplina y en pocos meses sus condiciones fueron vistas por el cuerpo técnico de la selección femenina de cestoball, en un Nacional en el que fue representando a Misiones, en julio en Tucumán, y como premio será la abanderada de la Tierra Colorada en la gira que harán por la provincia las selecciones argentinas de mayores, femenina y masculina, del 24 al 31 de marzo para promocionar este deporte.

“Estoy feliz y orgullosa, más porque fue sorpresivo; yo nunca me puse este objetivo de estar en la selección, simplemente me fui al Nacional en Tucumán porque era un lindo grupo con la selección misionera, más que nada para disfrutar y despejarme un poco de los estudios en la facultad, ya que estoy en el último tramo y es bastante estresante. Fue como un viaje recreativo y me volví a la provincia con un notición”, compartió contenta Marianela, que está a un puñado de materias de recibirse como ingeniera química.

Marianela jugó toda su vida al básquet de niña y adolescente en El Coatí -también con su melliza- e incluso es actual bicampeona con Sol Dorado, en el torneo femenino provincial, pero en el colegio secundario estuvo activa en las clases de educación física jugando al cestoball. Esa llamita nunca se fue y jugaba, pero de manera más recreativa, hasta que el Racing Club le dio espacio hace un año a esta disciplina y rápidamente se acopló a este proyecto.

El año pasado se creó la Asociación Misionera de Cestoball (Amice) y esto fue un salto de calidad y contención para este deporte que crece mes a mes en cantidad de jugadores en distintas localidades de la provincia como en Jardín América, Eldorado, en el colegio de Línea Cuchilla y en Posadas.

“La creación de la Asociación Misionera de Cestoball fue importantísima y a través de esto, es que pudimos participar del Argentino de Selecciones el año pasado. En el 2018, Misiones había ido con un equipo, pero como invitado. Ya en el 2019 entramos en competencia oficial y se conformó la selección con jugadoras de distintos clubes de la provincia”, explicó Marianela.



¿Cómo se dio la convocatoria a la selección?

Me dieron la noticia en Tucumán cuando se hizo el Nacional, fue en el acto de cierre cuando pasaron a nombrar a todos los integrantes, en masculino y femenino, de la selección, y yo estaba ahí. La verdad que me lo tomé re por sorpresa y fue muy emocionante. No caía sobre lo que estaba pasando y más me emocionó por las profesoras que estaban felices. Todos quedamos en shock porque fue y es muy importante, por el hecho de que era la primera vez que una jugadora de Misiones quedó en las selección argentina; así que las profes estaban contentas y orgullosas. Me alegró más eso... el poderles dar algo que ellas deseaban tanto.



Fue como un sueño cumplido para todos, imagino, pero internamente ¿qué sentiste?

Sentí que es un premio al esfuerzo. Soy muy apasionada por los deportes, toda mi vida jugué al básquet y eso me aportó mucho para este deporte, porque por más que sean disciplinas diferentes y todavía tengo muchísimo que mejorar en cestoball, a partir de esta noticia me entusiasmé más.



¿Cómo te preparás hoy para lo que va a ser la gira con la selección y sobre todo de local, en Misiones?

Después de eso seguí trabajando como venía, la profe de la selección misionera me ayuda en qué mejorar y aporta en lo que me falta, pero de parte de la selección argentina aún no tenía exigencias porque esto recién está creciendo. A nivel apaís hace 16 años que se realiza el Argentino y la idea es fomentar que cada referente de cada provincia muestra el deporte y se sumen otras provincias. También que el cesto se expanda a nivel sudamericano, ya que otros países vecinos no lo conocen porque el cestoball es argentino, entonces cuesta un poco más que el resto de los países lo adopten como deporte, pero en estos últimos años a nivel país hubo cambios enormes creció muchísimo y en la provincia también se formó equipo masculino, algo que también es histórico en Misiones. Por eso es bueno que vengan las selecciones acá y ver cómo juegan porque son los mejores jugadores de la Argentina, es hermoso verlos jugar.



Ser anfitriona tiene un gustito diferente imagino...

Es muy lindo y ya les voy diciendo que tienen que conocer las Cataratas, entre otros encantos que tiene la provincia. Es que aparte de ser excelentes personas son excelentes jugadores y jugadoras y va a ser un placer que estén acá, muchos no conocen la provincia. Y por mi lado, quiero aprovechar y nutrirme de todos sus conocimientos porque son chicas que juegan desde chiquitas y en otras provincias hay ligas mientras que acá recién estamos haciendo amistosos. Por ejemplo, acá cerca, en Corrientes, hay 12 equipos que juegan Liga A y B.



¿Qué tiene el juego del cestoball que lo hace especial?

Tiene muchas cosas lindas y se considera que es un deporte que se puede aprender fácil, claro que después uno se va perfeccionando y mejorando, pero el cesto a mí me dio la oportunidad de conocer mucha gente y ganas de aprender. En otros deportes si ya no sos bueno de chiquito te cuesta arrancar de grande y yo creo que el cesto nos permitió acá en la provincia, que chicas de todas las edades se puedan incorporar y volver a formar un grupo, formar un club y dejar de hacer otras cosas por hacer deporte y compartir, en el Racing se armó un grupo súper lindo.

Por otro lado, también demostrás que se puede estudiar y estar en la selección