El delivery, una opción conveniente para tener todos los productos en casa y cuidar a la familia

Domingo 19 de abril de 2020

Quedarse en casa es la consigna y muchos la están respetando al pie de la letra. Algunos salen un momento a realizar sus compras, pero otros prefieren ocupar el servicio de delivery, que en esta cuarentena se convirtió en un servicio más que necesario.Lo que por obvias razones no puede faltar en ninguna mesa son los alimentos y muchas son las personas que decidieron confiar en que lo que piden llegará a la puerta de su casa sin inconvenientes.“Ir a comprar y pedir por delivery son dos cosas muy distintas. Una cosa es ir al supermercado y ver los productos y otra cosa es pedir y que te manden algo, porque puede llegar lo que no pediste. Entonces la idea es que esté todo acorde a la situación, nuestros precios y también que llegue a cada casa lo que pidieron. La gente se queda conforme porque nos hacen saber a través de mensajes y llamados” indicaron desde Alita Pollo Y Compañía.El aumento en el uso de esta modalidad se dio en varios rubros, que vieron en el delivery una alternativa para que sus ventas no caigan y sufrir una crisis que cause estragos importantes.“La gente toma conciencia del riesgo que hay al salir a hacer cola e ir a los supermercados y es por eso que lo poco que promocionamos –porque no hicimos mucha promoción al número de teléfono ni nada- la gente llama y hace pedidos. Tenemos una página en el Facebook con nuestro número, nos llaman y piden los productos, tiene mucha repercusión. Fue excelente la respuesta de los clientes. Antes ya teníamos delivery pero no utilizaban tanto porque la gente quiere salir, ver, tocar los productos y les gusta ir al paseo de compras, era muy puntual él que pedía antes de la cuarentena” dijeron desde el local de comidas.La emergencia sanitaria también hizo que la creatividad de los comerciantes saliera a la luz. Tal es el caso de “Don Bebé”, un nuevo emprendimiento cuya impulsora ante una necesidad propia supo crear un negocio que da respuesta a cientos de mamás que no pueden salir de casa.“Nosotros comenzamos con la cuarentena. Yo tengo dos chicos que usan pañales y por eso esto es de lo que se. Todo lo que vendemos es lo que ellos usan y, como mama, cuando empezó la cuarentena se me hacía difícil conseguir algunos productos, porque no nos podíamos trasladar y también porque los precios todos los días cambiaban y aún siguen así. Por eso decidimos realizar delivery de pañales, jabones, toallitas, todo lo que es higiene, perfumería y si Dios quiere vamos a traer ropa también”, dijo la emprendedora.Así como lo más vendido de Don Bebé son los pañales para recién nacidos, en Alita Pollo Y Compañía lo que se ofrece son cortes de cerdo, paletas, pernil, pechito, bondiola, lomito, pescado de Santa Fe, medallones de merluza saborizados, entre otros productos para que todas las familias estén abastecidas en este aislamiento obligatorio.“Nosotros tratamos de hacer todo lo más económico que se pueda porque sabemos que estamos todos en la misma situación, peleando para ver cómo llegamos a fin de mes y todos queremos solventar las necesidades de nuestra familia y por eso pensamos en los precios y también queremos empezar a hacer combos con promociones” dijeron desde Don Bebe.Puede que el delivery haya llegado para quedarse y que después de terminada la cuarentena siga siendo un servicio utilizado por los clientes de todos los rubros. “Vamos a seguir haciendo deliverys por aquellos clientes que sigan necesitando” dijeron desde Alita Pollo Y Compañía, en coincidencia con Don Bebé que se vieron a gusto con el sistema de trabajo “es cómodo para estar con los chicos, trabajar desde casa compartiendo con la familia, pero también me gustaría tener un local físico en algún momento”.La cuarentena sigue y los servicios también, el delivery acerca los productos a las familias y se volvió una herramienta útil tanto para comerciantes como para los misioneros que respetan el aislamiento obligatorio.