El cumple por Zoom de Mica Viciconte

Martes 5 de mayo de 2020

Mica Viciconte decidió celebrar sus 31 años con todo: amigos y familiares por Zoom, una fiesta en su casa con globos y torta y divertidos posteos de ella y Fabián Cubero mostrando la intimidad del festejo a todos sus seguidores.“La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con esas personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma”, contó la mediática en Instagram. “Soy feliz por tenerlos al lado mío y espero que sea así mucho tiempo más. Feliz cumple para mí. 31 no son nada... Ya podremos festejarlo como se debe”, cerró.