El cultivo de tabaco fue uno de los más afectados por la helada - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía San Pedro

Vocación docente a pesar del frío

Liliana visita casa por casa a sus 20 alumnos una vez a la semana.

El viernes fue uno de los días más fríos del año y eso se notó apenas salió el sol, cuando la escarcha blanca se dejó ver en pastizales, plantaciones y construcciones. Tal como publicó El Territorio en su edición de ayer, los productores de la provincia sufrieron la pérdida de diversas verduras como chaucha, zapallito y repollo.Sin embargo, el tabaco, que recién estaba iniciando su proceso, se vio perjudicado casi en su totalidad, lo que significa volver a empezar. Las zonas Sur, Centro y Alto Uruguay fueron las que sufrieron los mayores daños.“A muchos, quizás por descuido, se les afectó el cantero donde germinan las plantas y el frío llegó a congelar el agua de las bandejas”, señaló a este medio Carlos Pereira, subsecretario de Tabaco de la provincia.En esa misma línea, indicó: “El martes las empresas ya tendrán un informe más preciso de la pérdida que tuvo cada una, no obstante, muchas de ellas van a proveer otra vez de semillas a los productores. Lo más importante es que todavía estamos en tiempo de siembra y sabemos que en 60 días como máximo podríamos tener de nuevo el producto en muditas para llevar a campo”.Pese a que la producción, que se empieza a vender recién en marzo, puede recuperarse volviendo a plantar dado que hay tiempo, eso no impide el pesar que sintieron los productores al ver que su esfuerzo se había ido por la borda.“Fue algo inesperado, se congeló el agua de los canteros donde teníamos la muda del tabaco y fue prácticamente algo nunca visto, se terminaron muriendo tanto los plantines para repique como los que estaban plantados en los rozados”, expresó, por su parte, el productor de San Vicente, Ángel Ozeñuk.Asimismo, la helada castigó fuertemente al sector tabacalero de San Pedro; algunos colonos perdieron el 70% de lo plantado mientras que otros la totalidad. Este fenómeno es temido por la familia Guntt, que vive en la colonia San Lorenzo de dicha localidad, y que hace 30 años se dedica al cultivo de tabaco.Hace diez años la helada de esta época mató la totalidad del cultivo y en esta oportunidad perdieron más del 50%. “Fue muy grande la helada, si bien hace una década perdimos todo, habíamos plantado 10 mil plantas que estaban creciendo a buen ritmo pero todavía eran frágiles para tanta helada y murieron todas. Nos desanimamos pero no nos rendimos, volveremos a plantar, la empresa no reconoce, la deuda de materiales la tenemos que pagar por esas razones volvemos a plantar”, señaló Graciela, una de las tantas damnificadas en el sector.La localidad de San Pedro tuvo ayer una jornada más fría que la del viernes. Pasada las 7 de la mañana la temperatura era de 0°, pero en horas de la madrugada la sensación térmica fue bajo cero.La capital de la Araucaria amaneció teñida de blanco por segunda vez consecutiva, la helada de ayer se hizo notar en todas las superficies, mientras que en algunas zonas los moradores aseguraron que fue más intensa inclusive que la del viernes.Esto continúa causando daños en los cultivos, siendo uno de los más complejos a resolver, la falta de pasturas que afectará al sector ganadero, porque con dos jornadas con heladas de estas magnitudes el pasto se seca casi por completo.La situación excepcional que está viviendo la educación debido a la pandemia del coronavirus, obliga a repensar las formas de enseñar y de hacer llegar los contenidos a los alumnos, sobre todo a aquellos que no cuentan con conectividad.Eso ocurre con los niños y niñas que pertenecen a la escuela rural 472 de la Picada Internacional de Campo Ramón y por ello, su maestra, Liliana Pless (37) recorre una vez a la semana casa por casa para llevarles la tarea a sus alumnos y dedicarles un tiempo a las materias que no entienden.El viernes, el día más frío del año, Liliana se levantó a las 6 de la mañana, agarró su auto y viajó durante una hora y media desde Oberá hasta la chacra. “Ya les había avisado unos días antes que iba. No les puedo fallar porque ellos y sus padres son muy responsables conmigo y me esperan”, contó la docente en diálogo con El Territorio. Ese día también incluyó entre sus petates un regalito por el Día del Niño para cada uno de sus alumnos.Liliana es maestra de 4° y 5° grado y tiene a su cargo la enseñanza de 20 chicos a los que acompaña desde el inicio de la suspensión de las clases presenciales. A los de 4° les está enseñando sobre las localidades de Misiones, sus departamentos y límites; mientras que los de 5° ya están dando sobre las provincias argentinas, las capitales y los límites de la República.“Ellos ponen todo de su voluntad pero también necesitan de la maestra porque hay cosas que no pueden hacer desde el celular. Además la señal no es muy buena”. La recorrida le lleva toda la mañana o toda la tarde pero el tiempo invertido tiene su mayor recompensa en la alegría con la que la reciben sus alumnitos y alumnitas.