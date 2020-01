El crimen de Villa Gesell reaviva el debate sobre la violencia

“Por tantas situaciones en equipo, se sienten uno solo”

En la cancha animales, en la calle caballeros. La frase es supuestamente la insignia del deporte que hoy quedó en el epicentro de la escena: el rugby.

Mariher Sarcos, venezolana que llegó a Posadas hace dos años, es psicóloga y máster en psicología del deporte. Acompañó al luchador Eduardo Lovera en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires en 2018, y en dos oportunidades viajó con la delegación misionera a los Juegos Evita. Radioactiva 100.7 también la invitó al análisis del caso Fernando Báez Sosa.



¿Hay deportes, podría decirse, más violentos que otros?

El deporte es una pasión, es una forma de expresar, de poder desarrollar ciertos dones que tenemos físicamente. Creo que cuando manejamos reglas, valores, el deporte que sea viene a hacernos crecer y a potenciar la sociedad, no deberíamos ponerle una etiqueta.

Hay un concepto en este deporte, que es un concepto de la hermandad, que inclusive se habla de “manada”.



¿En qué medida lo colectivo influye o anula una decisión individual?

Son situaciones emocionales, de reacciones, de defender a esa persona con la que yo tengo una identidad, especialmente cuando nosotros jugamos; creo que pasan por tantas situaciones a nivel de equipo, de competencia, que pasan a ser uno solo.

Esta idea de que todos somos uno, en algún momento puede influir negativamente en el individuo...

Supongo que fue uno o dos que comenzaron y después me imagino que de alguna u otra manera participaron todos, pero vuelvo a hablar de que no debemos estigmatizar al deporte como violento, es más, hay una fundación ahora que va a las cárceles, que trabaja con rugby, que ha rescatado a muchas personas que por ahí eran muy violentas definitivamente y que han podido cambiar su vida a través de este deporte.

Hay deportes como las artes marciales, que tienen un trabajo de conducta muy importante, pero no vemos que esto suceda en chicos que practiquen artes marciales, por ejemplo.

Las artes marciales vienen de un tema de estructuras, de valores, a ellos les enseñan a cuidar al otro, a no usar esa ira en defensa, de no ser extremadamente necesaria. Por ahí, el mismo tema de la explosividad de algunos deportes hace que no midamos en el día a día la fuerza o el destrozo que podemos hacer al usarla. Entonces el rugby es un deporte por ahí muy explosivo y eso en la cancha se ve. Es un deporte que realmente puede causar, si no se mide bien la fuerza, daño. Es lamentable que esta situación ya haya pasado en diferentes ocasiones, pero hay maneras a nivel de la psicología del deporte de poder manejar estas situaciones, por eso la importancia de poder tener en algunos momentos, cuando los entrenadores vean que ya por ahí el grupo esta manejando una tasa de ira o de violencia, poder manejar estos conceptos a través de un psicólogo deportivo que pueda ayudar a canalizar esas emociones que vivimos en cancha y fuera de ella.



¿Un entrenador cuando identifica determinados indicadores debería consultar, tiene responsabilidades?

Ahora se está trabajando mucho con psicólogos por el mismo tema de que a veces el entrenador tiene demasiadas responsabilidades y a veces tiene que asumir también responsabilidades emocionales, de los padres, del contexto social y definitivamente los entrenadores no pueden solos con toda esa responsabilidad. Por eso la necesidad de que cada especialista, de cada ciencia pueda trabajar desde su área con el atleta para poder potenciarlo.



Si el entrenador o el club están al tanto de situaciones violentas qué se debería hacer ¿o sólo importa lo que suceda dentro de la cancha?

Si hay un miembro en nuestro grupo que comete agresión, que comete delitos fuera de cancha, esa identidad se está traspolando al equipo también. Entonces, el entrenador tiene que cuidar esos detalles, porque es la identidad que le está dando de una u otra forma, dejando que entre al equipo. Al ver esa violencia tiene que manejarla y lógicamente necesita un profesional que lo pueda ayudar. Poner amonestaciones, tener recursos para decir “esto no lo aceptamos porque no es el deporte”, “no es lo que queremos que refleje el deporte”.



Poner límites en el equipo como los padres en la casa...