El Covid-19 golpea con fuerza a la economía y se teme una pandemia global

Tras haber perdido 3,6% el lunes, los índices de Wall Street volvieron a inclinarse por las bajas ayer, ante los extendidos temores de avance del coronavirus y su eventual efecto negativo para la actividad económica global.

El Dow Jones de Industriales cayó otro 3,1% ayer, para acercarse a los 27.000 puntos, tendencia que se generalizó a todas las acciones cotizantes, incluso los ADR de compañías argentinas, que restaron 3% en promedio en dólares. Las acciones tecnológicas como Apple y Facebook también han caído en territorio de corrección, un descenso de más del 10% desde los máximos históricos alcanzados el mes pasado.

Los analistas del Grupo SBS advirtieron que “aún se desconoce si la tasa de contagio se acelerará” cuando en China se retome la actividad laboral en las zonas en cuarentena. “Por otra parte, las medidas de estímulo del gobierno chino tienen impacto limitado al estar más orientadas a la demanda cuando la economía sufre un problema de oferta”, añadieron.

“El intento de rebote de los mercados financieros tras un lunes caótico por el coronavirus ha quedado eclipsado. Los esfuerzos por dominar la incertidumbre y cautela han sido en vano”, indicó un reporte de CI Banco de México. Los mercados bursátiles europeos, que habían abierto sus sesiones ayer con ligeras subidas, volvieron a las pérdidas arrastrados por el sector bancario. Entre los inversores persiste el temor al impacto del coronavirus en la economía mundial tras la extensión de la epidemia en países como Italia y Corea del Sur.



Efecto inesperado

Si bien aún es prematuro para aventurar el devenir del brote del coronavirus (Covid-19) lo cierto es que parece que los analistas internacionales han subestimado su probable impacto sobre la economía y los mercados globales. Basta con señalar que ya el Covid-19 es más grande que el Sars (2003)y, en muchos sentidos, se parece más al 11-S porque los viajes han sido suspendidos.

Más controles en Ezeiza a algunos vuelos Unos 800 pasajeros de dos vuelos procedentes de Italia fueron revisados ayer por la mañana para determinar si tenían algún síntoma de coronavirus, en en el primer día de control sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud, que constató la temperatura de alrededor de 400 personas sin registro de casos sospechosos, informaron fuentes aeroportuarias. En el aeropuerto internacional de Ezeiza personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras montó así un operativo para los dos vuelos que arribaron desde Roma: el AR1141 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a las 5.03 con 270 pasajeros a bordo; y el AZ680 de Alitalia, que tocó pista a las 8.05 con 382 pasajeros.

Italia sigue conmocionada por el salto de contagios

El número de enfermos por un nuevo coronavirus en Italia dio hasta ayer un salto del 45% en las últimas 24 horas y ahora suman 11 los muertos en el país europeo por Covid-19, informaron funcionarios de protección civil. Los funcionarios precisaron que se han confirmado 322 personas infectadas, 100 más de las reportadas el lunes.

Los nuevos casos también incluyen a quienes se encuentran fuera de las dos regiones del norte más afectadas, incluso tres en Sicilia, dos en Toscana y uno en Liguria. A medida que los casos continuaron creciendo a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que el virus se estaba extendiendo a otros países desde su epicentro en Europa luego del paso de italianos y europeos que pasaron las vacaciones en las afectadas regiones del norte italiano.Apenas horas antes, las autoridades de protección civil habían informado de un fuerte aumento de los casos en Italia, al pasar de los 222 del lunes a 283. Hasta esa hora habían reportado siete personas muertas, todas ancianas que sufrían otras patologías.

“Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia”, dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud. “Pero confiamos que con las medidas tomadas habrá un efecto de contención en los próximos días”, agregó.

Italia ha cerrado escuelas, museos y teatros y cancelado el Carnaval de Venecia y las misas en las dos regiones con focos de infección, Lombardía y Véneto. Policía y soldados vigilaban el cumplimiento de la cuarentena en unas diez poblaciones de Lombardía y en el centro del foco en Véneto, Vo’Euganeo.

La isla italiana de Sicilia informó su primer caso positivo: una mujer que vacacionó desde Bérgamo, en Lombardía. También se informaron dos casos en Toscana, al sur del epicentro.La mujer en Sicilia y su esposo fueron aislados y las autoridades trataban de identificar a sus contactos en un intento de detener la expansión del virus en la isla.Conte criticó la labor del personal del hospital de Codogno, al sureste de Milán, donde acudió con síntomas de fiebre, el 18 de febrero, el primer paciente identificado en Italia. El hombre fue enviado a casa, pero regresó poco después con síntomas más graves. Entonces se le hizo la prueba del virus.

En tanto, Austria, Croacia y las Islas Canarias de España informaron ayer sus primeros casos confirmados.

Quienes más se han ocupado de analizar los efectos de esta pandemia china fueron los expertos de Natixis Asia y de Oxford Economics. Al respecto los economistas Adam Slater y Neil Walker de Oxford difundieron días atrás un estudio sobre el impacto del coronavirus en el crecimiento mundial que estima una caída del PBI global de 1,1 billones de dólares en el primer semestre del año en el caso de que la amenaza se convierta en un pandemia global. Un gasto discrecional (consumo, viajes y turismo) más bajo, una demanda más baja, una productividad más baja y una inversión más baja serían las consecuencias más probables.