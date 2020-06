El Covid-19 continúa su avance desenfrenado en toda América

Domingo 21 de junio de 2020

Breves internacionales

El continente americano se mantiene como el epicentro mundial de la pandemia, luego de que la propagación del virus se aceleró en las últimas semanas. Con más de 2,2 millones de casos y casi 120.000 muertes, Estados Unidos es, de lejos, el país más golpeado por el Covid-19 no sólo en América, sino en el mundo.Aunque la curva continuaba creciendo con rapidez en todo el territorio estadounidense, eso no frenó la reapertura que ya protagonizan, con mayor o menor ritmo, todos los estados, lo que generó un incremento de los casos e internaciones.Uno de los estados más afectados es el de Florida, que se consolida como uno de los principales focos de la enfermedad en el país, tras superar por tercer día consecutivo su récord de casos diarios, con 4.049, para totalizar 93.797, de los cuales 3.144 fueron mortales.Números en América LatinaEl avance desenfrenado de la enfermedad preocupa también en los países latinoamericanos, especialmente en Brasil, que el viernes superó el millón de infectados.Sin embargo, según los epidemiólogos, la cifra de casos puede ser hasta seis veces mayor en Brasil, donde desde el inicio de la pandemia se detecta una subnotificación de casos, ya sea por escasez de test o falta de identificación en los centros médicos de Covid-19.También Bolivia registró un récord diario de casi 1.000 casos de coronavirus y superó las 700 muertes, a pocos días de cumplir tres meses de cuarentena y en medio de un creciente acercamiento al colapso hospitalario y de dificultades para hallar cementerios para las víctimas.En tanto, en Chile, quinto país con más positivos del continente, las autoridades informaron ayer de la existencia de 3.069 muertes sospechosas por coronavirus que no habían sido reportadas hasta el momento. Además, se registraron 5.355 nuevos casos, que elevaron a 236.748 el número de infectados.Cifras alarmantes fueron también registradas también en en México, que superó las 20.000 muertes por el coronavirus, y en Perú, que se convirtió en el sexto país del mundo con mayor número de enfermos, al reportar 251.338 casos.Las autoridades del oeste de Alemania dijeron ayer que el número de trabajadores infectados por un brote de coronavirus en el mayor matadero del país subió a 1.029 de los 803 detectados hasta el viernes, pero que no hay pruebas de una propagación importante en la ciudad en la que está ubicado. El brote en el matadero, el tercero en la semana en Alemania, es uno de los mayores desde que el país declaró que su epidemia de coronavirus estaba mayormente controlado y comenzó a relajar gradualmente restricciones.Rusia superó ayer las 8.000 muertes por coronavirus, según el último recuento oficial. La tasa de mortalidad relativamente baja que presenta Rusia generó especulaciones en algunos países occidentales, que creen que Moscú podría estar manipulando los números. Rusia, con más de 576.000 casos positivos es el tercer país del mundo con mayor número de infectados, por detrás de Estados Unidos y Brasil.Desde mañana se limitarán las reuniones en domicilios y lugares públicos en Victoria, luego de que el estado más densamente poblado del país registrara incrementos de dos dígitos en los casos. Victoria, ubicada en el sureste de Australia, registró ayer 25 casos, el mayor incremento diario en dos meses.