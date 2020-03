El coronavirus ya suma 17 casos en el país y las inversiones se hundieron

Martes 10 de marzo de 2020

Acciones de YPF muy golpeadas se ven a U$S 1 Bank of America, uno de los agentes colocadores para el proceso de reestructuración de deuda que el país, aspira a concluir a fin de marzo bajó la previsión del precio de la acción de YPF de 14 a 1 dólar. Sucedió en medio de la caída de los mercados internacionales por la caída del precio del petróleo y los temores por la diseminación del coronavirus. En ese contexto, las acciones de la petrolera estatal YPF acusaron una notoria baja de 28% en dólares y 24% en pesos, para tocar nuevas marcas mínimas desde que salió a cotizar en 1993. El analista financiero Luis Palma Cané consideró que la dinámica de los activos financieros globales “van a tener su impacto en Argentina. La gente de YPF ha declarado que el petróleo por debajo de los 50 dólares, hace a Vaca Muerta improductiva”, consideró.

Se activó el protocolo en Oberá

Ante la circulación de rumores sobre un presunto caso de coronavirus en Oberá, desde Salud Pública señalaron que no existe ningún paciente confirmado hasta el momento, al tiempo que confirmaron que se activó el protocolo de prevención.

Al respecto, indicaron que se trata de una médica obereña que recientemente viajó a Francia y España junto a su hija, quien asiste a un colegio privado.

En consecuencia, las autoridades sanitarias le recomendaron que ambas guarden catorce días de cuarentena en el domicilio, atento a la recomendación para las personas que no tienen síntomas de la enfermedad pero que viajaron a zonas donde existe circulación viral de coronavirus.

El riesgo país argentino que mide el JP Morgan llegó a saltar ayer más de 16% y superó los 2800 puntos, en medio de la crisis mundial del coronavirus. Al cierre de la rueda recortó la suba, pero igualmente se mantuvo alto, en los 2.770 puntos, 356 unidades arriba del cierre del viernes.De esta manera, el indicador tocó un máximo que no se veía desde junio de 2005, cuando el banco JP Morgan hizo una modificación en su conformación por una reestructuración de deuda soberana. Al mal panorama económico, se le sumó en la tarde de ayer la confirmación de más casos de coronavirus en el país.Al terrorífico indicador, en un verdadero lunes negro, se sumaron fuertes devaluaciones bursátiles. Algunas cifras asustaron por la magnitud de la baja y por los escasos antecedentes registrados para una sola rueda. Los indicadores financieros de la Argentina fueron de los que se llevaron la peor parte, por la doble condición de país emergente y por estar el Gobierno nacional en pleno proceso de renegociación de la deuda.El mercado accionario argentino fue el que anotó la mayor baja en términos globales (14%), incluso más que otras bolsas en las que incide el precio del petróleo, como Arabia y Dubai, que restaron un 8 por ciento (ver Bolsas del mundo...). Los bonos fueron también otro de los activos castigados ayer con bajas de casi el 12 por ciento en los títulos de largo plazo.El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó ayer cinco nuevos casos de coronavirus en cuatro provincias y ya son 17 los infectados en Argentina, de los cuales uno falleció. El brote se expandió por todo el país; hay un caso nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, uno en San Luis, dos en Chaco y uno en Río Negro. Todos los pacientes habían realizado recientes viajes a Europa,“Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”, informó el Ministerio.En tanto, la cartera sanitaria recomendó a las personas que ingresen al país y “que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus” que permanezcan en sus domicilios y no concurran a lugares públicos o a ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante catorce días.“Son todos casos importados que estuvieron en Europa, en las regiones donde está el inconveniente”, afirmó Ginés González García. “Me sorprende la velocidad de expansión del virus, era previsible pero no que se expanda tan rápido”, concluyó.El paciente de la Ciudad de Buenos Aires es un hombre de 51 años que está internado en el Hospital Muñiz y venía de Italia. Con este nuevo caso, ya hay son diez los infectados en la Ciudad.Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Ciudad informó que se están investigando otros 64 casos sospechosos y que están siendo analizados en el Instituto Malbrán. Además hay 82 personas que se encuentran en seguimiento porque mantuvieron contacto con los casos confirmados.La Argentina sufrió la primera víctima fatal por coronavirus la semana pasada, cuando Guillermo Abel Gómez, de 64 años, murió en el Hospital Argerich luego de haber vuelto de un viaje por Francia.Frente al desplome de los precios internacionales del petróleo en un lunes “negro” (el crudo Brent, referencia para Argentina, cayó un 26,5% y cerró a u$s 33,45 por barril), el Gobierno convocará en el corto plazo a las petroleras para analizar medidas que garanticen las inversiones, la continuidad de la actividad y que, en definitiva, ayuden a mantener el empleo en las cuencas productivas.Vaca Muerta está desde hace siete meses en una grave crisis, primero por el congelamiento por decreto de los precios de los combustibles, después por el elevado riesgo país que impide financiar inversiones y ahora por la situación mundial, que deja a los precios por debajo del break even (punto de equilibrio) de varios campos. Según contaron fuentes oficiales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encontró ayer con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, para empezar a estudiar un mecanismo que sostenga la producción, principalmente en Neuquén, Chubut y Santa Cruz.La medida, aseguraron, no será la implantación de un precio sostén o “barril criollo”, que es lo que habían empezado a deslizar hace unos días algunas productoras no integradas como solución en el corto plazo.Ese mecanismo se utilizó en la Argentina entre 2015 y 2017, cuando otra baja de los precios en el mundo hacía inviables algunos proyectos. Ahora, se intentará cuidar a Vaca Muerta y también a la Cuenca del Golfo San Jorge, que abarca el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz. Un camino sobre el que especulan los analistas es una baja temporal de las retenciones, que están en un 12%, pese a que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre facultó al Gobierno a bajarlas a un 8%.“Analizamos la evolución del precio internacional del crudo y medidas posibles por el contexto. El objetivo es garantizar el trabajo de los argentinos y en los próximos días el Gobierno va a convocar a los actores del sector para buscar alternativas”, avisaron a El Cronista en las cercanías de la Casa Rosada.Allí, entienden que “así como cuando a principios de año un episodio de política internacional (la tensión bélica entre Estados Unidos e Irán) disparó el precio del petróleo y eso hizo que las empresas pidieran aumentos, ahora hay que buscar mecanismos de consenso para que esto no impacte en sus inversiones”.El número uno de una petrolera opinó, en off the record, que el Gobierno debería plantar un barril interno en torno a los 50 dólares y “no tocar el precio en pesos del surtidor”, de modo que los equipos activos puedan seguir perforando petróleo. Hasta ayer se especulaba que con la cotización en baja, los precios en los surtidores deberían reflejar una baja.“El impacto que puede llegar a tener la baja del crudo internacional, que hace 29 años que no sucede, con una baja de 27 dólares, de 63 a 36, tiene dos aristas. Cuando hablamos de subas o bajas de precios de cartel de los combustibles se tiene en cuenta el precio del crudo Brent, el dólar y los biocombustibles. Si el crudo Brent bajó, debería bajar el precio, eso no lo discute nadie”, explicó Gabriel Bornoroni, titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).