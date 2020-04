El coronavirus ya mató a más de 100 mil personas en Europa

Breves

África

Más de mil muertos y 20 mil contagios África registra ya más de mil muertes por infecciones de coronavirus, entre ellas la del jefe de Gabinete de Nigeria, informaron el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del continente y el gobierno nigeriano.

El centro dijo en un comunicado que 52 de los 54 países africanos registraron enfermos de Covid-19, al tiempo que elevó a más de 20 mil el total de casos

en todo el continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que África registró un aumento del 51 por ciento de las infecciones y un 60 por ciento de las muertes por esa enfermedad en la última semana.





Según la OMS

Son 34 los países que no tienen muertes Al menos 34 países –en su mayoría de Asia y África- no han reportado muertos por el coronavirus, según se aprecia en el mapa interactivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo presenta en su web un mapa del mundo que permite verificar cuántos fallecidos y cuántos casos confirmados presenta cada país o estado. En ese recorrido, se puede apreciar que más de 30 naciones no han sufrido muertes por la pandemia, o al menos no las han comunicado oficialmente. América son todos estados caribeños.