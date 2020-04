El coronavirus y el desafío de las Tic en la educación

Domingo 12 de abril de 2020 | 13:56hs.

Por Esteban Bueseck

interior@elterritorio.com.ar



La pandemia del coronavirus cambió las reglas del juego en todos los sectores. Nadie quedó exento de este nuevo contexto y debió adaptarse a los nuevos entornos que surgieron. Uno de ellos es el sistema educativo, que suspendió las clases presenciales desde el pasado 13 de marzo, en primer lugar por orden del gobernador Oscar Herrera Ahuad y en segundo término por disposición de la Nación.



Con esas determinaciones, el desafío que surgió es que los chicos no dejen de estar conectados con la escuela.

Así, la Provincia anunció que la Plataforma Guacurarí sería una de las herramientas con las que docentes y alumnos de todos los niveles seguirían en unidos en los días que dure la crisis sanitaria. La limitación en su uso apareció en sectores económicamente vulnerables o alejados de la conectividad.





En este nuevo panorama planteado, El Territorio habló con diversos pedagogos sobre cómo están abordando estos desafíos surgidos.

“Primero hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo los docentes para no perder el contacto con los chicos y lo pedagógico. Y sabemos que es un esfuerzo porque conocemos la realidad y sabemos que hay lugares donde es difícil acceder a la conectividad y sin embargo los docentes como siempre desplegamos un montón de estrategias para llegar a los alumnos”, arrancó Viviana Escurdia, directora de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación (CGE) y profesora de nivel medio.





Del CGE dependen 235 secundarias en la provincia, de esas, hasta esta semana se habían relevado un 85% y se evidenció que un 90% de los casos se están manejando con el WhatsApp para seguir en contacto con los estudiantes.





“Eso tiene que ver con la gratuidad y familiaridad con ese servicio”, analizó Escurdia y aclaró que “no se trata tanto de desarrollar el contenido si no de que el chico no pierda contacto con la escuela. Tampoco se pretende que el hogar se transforme en una escuela”. Otro 60% ingresó a la Plataforma Guacurarí para desarrollar los contenidos allí puestos.

“En esta situación todos estamos aprendiendo a manejarnos en la virtualidad”, plasmó.





Trabajo y servicio

“Insisto, no se trata de desarrollar o aprender un tema nuevo sino de que el alumno no pierda contacto con lo pedagógico. Sabemos del esfuerzo de las escuelas que están alejadas, las familias que tienen un vecino a 4 o 5 kilómetros de distancia. Así que acá siempre queda demostrada esa voluntad de trabajo y servicio del docente para con los más vulnerados”, dijo Escurdia y alentó a los docentes misioneros a seguir unidos para sobrellevar este momento de la mejor manera.





Evaluación

Y consultada sobre cómo se va a evaluar a los estudiantes, aclaró que es algo que aún no está en agenda de discusión. “Se está hablando de una cuestión de acreditación de este lapso, pero no aún de evaluación. La evaluación no es aún un tema de debate. Hoy la prioridad es que los chicos no pierdan contacto con la escuela”, explicó.





En otro punto y desde una mirada reflexiva, se explayó sobre el mensaje que deja la pandemia en el sector educativo.

“Nos deja la importancia de nuestro perfeccionamiento, hablando puramente de lo laboral. Esto nos puso en una situación de preguntarnos cómo nos estamos manejando con la tecnología. En una proyección no muy lejana, no creo que todo sea virtual, pero sí un gran porcentaje lo será. Entonces debemos reflexionar, autoevaluarnos y ponernos al corriente”, expreso.





Y agregó: “Esto que pasó nos dio la oportunidad para familiarizarnos con aquello que tenemos que utilizar que son las tecnologías. Ningún docente puede hoy dejar de actualizarse, esto nos puso en una situación donde tenemos que aprovechar y contar con esos recursos”.

E indicó que la Plataforma Guacurarí es una de las herramienta que posee el docente, pero no la única por eso el docente también “desplegó un montón de estrategias para llegar al alumno”.





Hasta el último balance hecho por la propia cartera educativa, la plataforma tuvo más de un millón de ingresos.

“Hace cuatro años que tenemos la Plataforma Guacurarí, en la que trabajamos innovación educativa y metodologías activas, formación docente continua, el desarrollo de contenidos audiovisuales y contenidos digitales”, había dicho al respecto el ministro de Educación, Miguel Sedoff.

En la plataforma, se pueden encontrar contenidos digitales teóricos en diversos lenguajes.

