El coronavirus no da tregua

Domingo 2 de agosto de 2020

Rusia asegura que tiene lista una vacuna El gobierno de Rusia, el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo, anunció que en octubre comenzará a vacunar masivamente y sin cargo contra la enfermedad a sus habitantes. “Planeamos que la vacunación masiva comience en octubre”, dijo el ministro de Salud, Mijail Murashko, quien aseguró que los primeros en vacunarse serán los médicos y los profesores. El miércoles, otra autoridad rusa dijo que esa vacuna sería aprobada el 10 de agosto, “o incluso antes”, pese a que aún estaba apenas en la segunda fase de desarrollo. Por su lado, Estados Unidos desarrolla con el laboratorio Moderna su propia vacuna, de la que el lunes pasado se iniciaron las pruebas clínicas de la tercera fase y que se espera que esté lista para fin de año.

La OMS avisó que el Covid-19 “continuará un largo tiempo”

En cifras 5 Entre los ocho países más afectados a nivel mundial en cuanto a número de casos y muertes, cinco son del continente americano.

El nuevo coronavirus Sars-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, continúa expandiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 17,9 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos superó durante la jornada de ayer los 680.000 y la de los recuperados supera los once millones de personas.Varios países de Europa y Asia registraron ayer nuevos récords diarios de casos, mientras la pandemia continúa golpeando con fuerza al continente americano, en el que se sitúan los tres países con mayor cantidad de muertes en el mundo, luego de que México se convirtiera ayer en la tercera nación con más decesos tras superar al Reino Unido.El resurgimiento del brote en la parte del mundo que ya había superado su primera ola pareció confirmarse ayer con máximos de nuevos casos en diversas naciones asiáticas y europeas.En Japón, otras dos regiones imitaron ayer a Tokio y pidieron el cierre nocturno de bares y karaokes, luego de que el país registrara otros 1.512 nuevos contagios de coronavirus, sobrepasando por cuarto día consecutivo los 1.000, una marca que superó por primera vez esta semana.“Estamos vigilando de cerca la situación con una sensación de gran alarma”, dijo el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que agregó que se aumentará el número de test.También India, el tercer país con más casos a nivel mundial, registró ayer un nuevo récord diario de infecciones, un día después de que las autoridades postergaran la reanudación de los vuelos comerciales ante el aumento de los contagios.India registra un aumento exponencial de los casos desde que levantó, en mayo último, la cuarentena total ante la necesidad de activar la economía: sólo en julio hubo 1,1 millones de nuevas infecciones.En tanto, dos personas más murieron en Vietnam por complicaciones del coronavirus, informaron ayer autoridades, un día después de registrar la primera muerte en medio de un rebrote de la enfermedad tras 99 días sin casos de transmisión local.Los rebrotes están también resurgiendo en Europa, donde Polonia registró ayer un récord diario de casos de coronavirus, Alemania su mayor aumento en tres meses y Bélgica un gran avance de la enfermedad.Los casos del nuevo virus también están subiendo en niveles no vistos en mucho tiempo en Francia, España y el Reino Unido.Los tres países sumaron restricciones esta semana ante el avance del virus y el Reino Unido incluso retrasó 15 días el alivio de otras, y hasta dijo que en países de Europa ya hay señales de una segunda ola al defender una cuarentena que impuso a quienes vuelven de España.Aunque combaten decenas de rebrotes, tanto España como Francia rechazaron estar atravesando una segunda ola de contagios, si bien las cifras preocupan.El promedio de casos de coronavirus por semana en Francia subió a más de 1.000 por primera vez desde mediados de mayo, cuando alivió la cuarentena, y España registró el jueves 1.229 casos, un récord desde el 6 de mayo, tras terminar con su estado de emergencia, el 21 de junio.Ayer, Alemania, un país cuya gestión de la pandemia ha sido elogiada y que claramente había controlado su primera ola, registró su mayor incremento diario de caso desde el 9 de mayo: 955.Como muchos de estos casos son importados, Alemania ofrecía desde hoy test gratis de Covid-19 a los viajeros que llegan del extranjero, y desde el lunes serán obligatorias para los que vuelvan de zonas de riesgo, entre las que Berlín incluyó a Cataluña y otras zonas de España.Incluso Islandia, uno de los países europeos que mejor controló la crisis, y que no tiene muertos por coronavirus desde abril, comenzó a exigir esta semana el uso de tapabocas y a limitar las concentraciones de personas tras un aumento de sus casos.Europa concentra unos 3,3 millones de los más de 17 millones de casos registrados en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 19%. Las muertes por el virus en el continente son más de 212.000, alrededor del 30% de las 674.000 en el mundo.En tanto, la primera ola de la enfermedad sigue impactando con fuerza a América, epicentro mundial de la Covid-19, donde México se convirtió en el tercer país con más muertes por coronavirus del mundo, tras superar al Reino Unido.A nivel de contagios y decesos, los dos países más afectados por la Covid-19 también son americanos: Estados Unidos y Brasil.Entre ambas naciones, acumulan 41% de los más de 17,6 millones de casos de coronavirus en el mundo y 36% de las 680.575 muertes ocurridas en el globo.El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud​ (OMS) dijo ayer que “es posible anticipar que la pandemia de coronavirus durará un largo tiempo” y que por ello hay que mantener los esfuerzos que se hacen para contenerla en las comunidades, las regiones, los países y el mundo entero.El grupo de científicos se reunió de forma virtual el pasado viernes para evaluar la evolución de la pandemia de coronavirus a partir de la revisión y discusión de toda la información científica sobre el coronavirus Sars CoV-2 que ha surgido en los tres meses transcurridos desde su última reunión.El comité está compuesto por dieciocho científicos de diversos países y le corresponde al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocarlo y recibir sus recomendaciones. Como era de esperar, el grupo de expertos en distintas disciplinas médicas y científicas concordaron en que el brote de Covid-19 sigue constituyendo una emergencia sanitaria internacional.“La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre sólo una vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las décadas que vienen”, dijo Tedros al Comité según un comunicado de la OMS.“Muchos países que creyeron que ya habían pasado lo peor se están ahora enfrentando a nuevos brotes; algunos que resultaron menos afectados en las primeras semanas están ahora viendo el aumento de casos y muertos, mientras que otros que tenían grandes brotes han logrado controlarlos”, resumió Tedros.Entre las principales recomendaciones que se formularon a la OMS figuran la de continuar apoyando a los países con menores capacidades para mantener sus servicios médicos y que siga impulsando las investigaciones encaminadas a encontrar uno o más tratamientos y vacunas.Asimismo, recomendó a los países que refuercen sus sistemas sanitarios para identificar nuevos casos y hacer el rastreo de contactos.