El coronavirus en España a través de los ojos de una posadeña

Valentina Oviedo es una joven posadeña que a principios de febrero decidió viajar a Europa en busca de nuevas experiencias laborales y al llegar al viejo continente se encontró con una sociedad convulsionada por el avance del coronavirus en el viejo continente.





“Fue todo tan repentino y acelerado que por momentos sentí que estaba adentro de una película viviendo situaciones insólitas, porque encima cuando llegué a Madrid estaba con un estado gripal y dolor de garganta que me lo traje desde Posadas. Entonces tuve que ir a la guardia medica y ahí empecé a ver con mis propios ojos la psicosis que empezaba a nacer en España con respecto al coronavirus” explicó Valentina en un dialogó telefónico con EL TERRITORIO.





Valentina es Licenciada en Relaciones Publicas y conoce cómo funciona el mecanismo de la comunicación social. “En principio hay que explicar que España tiene diferentes regiones y cada lugar tiene sus características culturales bien diferenciadas. Por ejemplo Madrid, que fue el primer lugar en el que estuve, ya estaba empezando a colapsar en asistencia médica y en comunicación social cuando llegué a principios de febrero. Ahora ya están todas las alertas rojas encendidas. Sus calles están desiertas y hay mucha paranoia en la gente que siente que está viviendo un caos y no encuentra la salida”.





Actualmente Valentina está en Valencia en la costa mediterránea española. “Acá si bien es una ciudad grande, es más tranquila que Madrid pero en esta última semana también el miedo se apoderó de mucha gente. Vas al supermercado y no hay alimentos esenciales porque están haciendo compras de aprovisionamiento para no salir de las casas, así que de repente no tenes agua mineral, nos hay suficientes frutas, carnes, y ni hablar del rubro higiene que se llevan a montones todo lo que sea papeles, alcohol, desinfectantes”.

Seguidamente advirtió que “este tipo de pandemias también sirven para conocer verdaderamente a las poblaciones. Porque acá sale todo lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de una comunidad. Se ve tanto la solidaridad como el egoísmo. El respeto al otro como también los abusos. Y esto también puede ser un aprendizaje para toda la humanidad”.







Consultada sobre si en algún momento sintió miedo por encontrarse en un país ajeno en medio del avance de una pandemia mundial, Valentina dijo que “nunca sentí miedo, porque siempre busque estar informada en fuentes confiables y trato de no escuchar lo que te dicen vecinos o personas que hablan sin fundamento. Lo que siento es una especie de cansancio y agobio con toda esta problemática. Porque es como si de un día de repente se paró el mundo y nadie habla de otra cosa que de Coronavirus”.









Valentina contó que “en Valencia hay muchas festividades pero en especial hay una que además es un atractivo turístico muy importante que es la Fiesta de las Fallas que se celebran en honor de San José y es una tradición que se realiza desde el siglo XIX y que ahora se suspendió por el coronavirus”.





Para los valencianos la Fiesta de las Fallas “es una celebración muy importante. Es casi un mes lleno de actividades artísticas que lo suspendieron hace dos días. Ni ellos pueden creer lo que están viviendo. Tengo pasajes para volar a Mallorca a fin de mes, pero nadie sabe lo que va a pasar mañana así que decir fin de mes es como que no se puede predecir mucho. No sé si van a seguir funcionando los vuelos internos o que otras decisiones para frenar el coronavirus tomará el gobierno español”.

Valentina quien tiene a su familia y muchos amigos en Posadas aprovechó el dialogo con este Diario para avisar que está bien. “Quiero que no se preocupen y que sepan que estoy bien, estuve con dolor de garganta pero ya se me pasó. No tuve coronavirus y deseo que pase pronto esta pandemia porque realmente somos muchas las personas que entendemos que esto es grave pero que queremos que la vida vuelva a normalizarse y que la gente deje de transmitir pánico como si se tratara del fin del mundo”.Según la profesional posadeña “evidentemente en España los tomó por sorpresa y no tuvieron tiempo de planificar y pensar una comunicación eficiente que mantenga informada a la población para saber qué hacer. Acá se nota mucho esa falla en materia de contención a la población que está muy asustada. Es una experiencia que merece ser estudiada para saber como actuar en situaciones de comunicación de riesgos”.Otra cuestión que advirtió la posadeña especialista en Relaciones Publicas es que “cuando se está ante un episodio de crisis es fundamental comunicar la duración del mismo. Y acá nadie sabe cuánto tiempo va a durar la pandemia. Cuando volverá la normalidad. Que secuelas dejará esto en las sociedades. En fin son más los interrogantes que las respuestas. Hay mucha incertidumbre y eso conspira contra la salud mental de la gente. Los medios de comunicación local sólo hablan de coronavirus. Eso es errado porque crea una sensación de hartazgo en la gente, que necesita seguir viviendo con las precauciones necesarias pero viviendo al fin”.Según Valentina “es como que un día te metieron dentro de una película de terror y suspenso y por más que quieras salirte del guión no podes. Lo siento realmente así y lo percibo con lo que veo en la gente. Creo que estamos necesitando dosis fuerte de racionalidad para ponernos de acuerdo en como va a ser el final de esta historia”.Valentina explicó que “fue muy impresionante conocer este país en el marco de la pandemia mundial, porque eso cambió totalmente la vida de la gente. Me cuentan mis amigas que viven acá que lo que se ve ahora en las calles es rarísimo. Porque los bares están vacios. Las calles muy poco transitadas. Se están cancelando todas las actividades sociales. La ciudad es otra”.