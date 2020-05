El Consejo Pastoral de Eldorado decidió abrir los templos

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 21:36hs.

Alrededor de 30 pastores de distintos templos decidieron, en una reunión llevada a cabo el miércoles 27, a fin de retomar las actividades religiosas en Eldorado.Al conocerse el protocolo elaborado la semana pasada por el municipio habilitando las reuniones religiosas, algunos templos decidieron no abrir por no comprender acabadamente algunos de los aspectos fijados en el protocolo o por no poder adecuar las instalaciones a los requerimientos fijados.Luego de haber mantenido reuniones con funcionarios para aclarar las dudas, y con el tiempo transcurrido para adecuar las instalaciones, decidieron que, salvo indicación en contrario por parte de sus autoridades religiosas, procederán a abrir los templos para recibir nuevamente a los feligreses.El protocolo establecido por el municipio contempla los siguientes puntos:Un número máximo de participantes en los actos de acuerdo a la superficie de las iglesias o templos: hasta 50 Metros cuadrados 5 personas; 100 metros cuadrados 10 personas, 200 metros cuadrados 20 personas; 300 metros cuadrados 30 personas; más de 400 metros cuadrados 40 personas.Los oficios religiosos se podrán llevar adelante todos los días en el horario de 8:30 a 18, y se deberán implementar los medios para controlar estrictamente la distancia social entre los asistentes, de dos metros.Quienes asistan deberán higienizarse las manos con alcohol en gel, alcohol líquido al 70% u otro desinfectante, como así también la desinfección de los calzados con un trapo con lavandina u alfombras sanitarias, y verificar que toda persona que ingrese cuente con elementos de protección personal (tapabocas, barbijos, guantes, gafas, máscaras faciales etc.) o en todo caso proveerles de los mismos.Otras medidas son:Medidas de prevención: Ofrecer alcohol en gel o desinfectante a base de alcohol y agua destilada, trapo con lavandina en espacios comunes del lugar y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios. Y toallas de papel descartables.Ventilación: Adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de dichos espacios comunes.Prohibición de contacto: Se instará a evitar contactos de manos, de abrazos y besos en éste momento de pandemia.Obligación de informar: Durante los servicios y/o acto litúrgicos y sacramentales se informará verbalmente, mediante gráfica o proyección en pantalla sobre medidas de prevención, higiene y seguridad vigentes en nuestra Provincia.Personas en situación de riesgo: No estará permitida la concurrencia a los templos ni a las reuniones de las personas en situación de riesgo –por edad, por antecedentes de inmunodepresión, trasplantes, cirugías o enfermedades crónicas y niños.Medidas de seguridad: La celebración tales como la Sagrada Eucaristía (Misas, sacramentos) Santa Cena del Señor, implicará la observancia de estrictas medidas de seguridad tales como copas individuales, panes preparados y servidos individualmente. Se realizará evacuación rápida al momento de finalización del servicio.Prohibición de contacto con imágenes religiosas: En el caso de confesión religiosa que se tenga imágenes, en el acto de veneración se prohibirá que las personas toquen la imagen.