El Consejo Federal de Educación se reúne para definir la vuelta a clases

La situación epidemiológica frente al coronavirus es compleja, por ello, ponerle una fecha específica a cuestiones tan importantes como la vuelta a clases no es una tarea que deba tomarse a la ligera. Es así que el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, en sus recientes declaraciones indicó que el regreso a las aulas en el corto plazo no es factible, aunque se está trabajando “en el cómo volver y con qué protocolos de cuidado”. No obstante, mencionó a agosto como el mes en que sería posible la implementación de estas medidas.

En ese sentido, el regreso sería escalonado usando un esquema dual, es decir, que alterne días de asistencia a clases con otros de aprendizaje en el hogar. “Nuestro objetivo es, según nos permita la salud, transitar un proceso de regreso escalonado, porque no van a volver todos los estudiantes todos los días. Esto va a demandar que coordinemos criterios con las provincias, que veamos qué infraestructura tiene cada escuela y que trabajemos con las organizaciones docentes”, dijo en declaraciones a medios de alcance nacional.

Este será uno de los puntos que se tratará mañana en la asamblea mensual del Consejo Federal de Educación, de la que participarán parte todos los ministros de Educación del país.

“Por ahora seguimos con la misma idea, porque hay una cuestión epidemiológica que no depende de nosotros. Para volver a clases tenemos que seguir los consejos de los epidemiólogos y del Ministerio de Salud y también debe ser una decisión consensuada con el Consejo Federal de Educación”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Miguel Sedoff, Ministro de Educación de la provincia.

El detalle no es menor puesto que Misiones declaró la circulación comunitaria del coronavirus el 28 de abril y una apertura de escuelas al 100% implicaría un flujo de 401.000 estudiantes en la provincia en todos sus niveles y modalidades.

“Hay que esperar, se está hablando de fechas, de que puede volver en agosto, pero no hay nada concreto porque todo eso va a depender de la situación epidemiológica. Nosotros estamos preparados para regresar cuando sea, pero no podemos en estos momentos precisar, no quiero decir fechas porque eso genera mucha expectativa. Cuando eso, pase lo vamos a hacer de la manera más segura para todos, eso es lo importante”, expresó Sedoff.

Misiones fue una de las primeras provincias en resolver la suspensión de las clases, que se concretó el pasado 12 de marzo; la primera fue Jujuy.



Evaluar pero no calificar

El inicio del ciclo lectivo 2020 fue atípico y estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse a plataformas de enseñanza digitales, tareas enviadas por grupos de WhatsApp o correo electrónico. Ese escenario plantea también un nuevo paradigma en cuanto a la evaluación. En Misiones se determinó que el estudiantado será evaluado pero no calificado.

“Dijimos claramente que no íbamos a calificar pero sí evaluar. Se confunde un poco el concepto porque se entiende que si no ponés nota no estás evaluando y no es así, por eso hablamos de evaluación en proceso o evaluación formativa, es decir, esa evaluación es el proceso que te va a permitir a vos saber cómo se están llevando adelante las cosas, no solamente poner una nota”, destacó el ministro.

Y en la misma línea, agregó: “No renunciamos a la evaluación sino que al contrario, la fundamentamos y queremos que se haga porque eso también es una forma de reconocer el esfuerzo que están haciendo los docentes, los estudiantes y las familias. Después, cuando retomemos la presencialidad, se verá el tema de la calificación. Esto es algo que se ha consensuado con el resto de las provincias que más o menos han manifestado lo mismo”.

En el marco de la emergencia, también se está viendo qué pasará con las mesas para alumnos que tengan materias previas, que se rinden antes del inicio del receso invernal. “Estamos definiendo ese tema, por ahora sacamos la resolución 477/20 que permite que los que tienen cuatro previas puedan rendirlas y cada escuela tiene que definir la modalidad: si es por trabajo práctico o con algún proyecto”