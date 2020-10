El Concejo Deliberante de Santo Tomé acataría el fallo sobre el aumento de ediles - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 14:58hs.





Por la sentencia recientemente conocida, se declara “la inconstitucionalidad del art. 31 de la Carta Orgánica de Santo Tomé en cuanto no contempla el aumento de concejales en proporción al futuro incremento poblacional y disponer que el mismo se le aplique el art. 32 de la Carta Orgánica Municipal de 1994, que prevé una base de representación de dos (2) concejales cada 5.000 habitantes, tomando en cuenta el último censo y, hasta tanto se reúna una convención constituyente municipal al efecto”.



En este sentido, el intendente Mariano Garay señaló: “yo estuve interiorizándome del fallo el pasado día viernes, cuando llegó la notificación, y esperando también ver cómo se expedía el Concejo Deliberante sobre este tema. Yo como intendente estoy totalmente de acuerdo con esta decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral de Corrientes, de retrotraerse al Art. 32 de la Carta Orgánica Municipal del año 94 que establecía dos (2) concejales por cada cinco mil (5000) habitantes. Lo que dice el fallo es que la reforma que se hizo a través de la Convención Constituyente, donde se estableció primero once (11), luego nueve (9), y después siete (7) concejales. Está bien hecha en el sentido de que se puede fijar el número de concejales, o sea, que eso no está en consideración, ni está mal hecho, sino que sí está mal que se fije el número de siete (7) concejales para siempre, porque la Constitución Provincial establece en el Art. 69 que se tiene que tener en cuenta el crecimiento poblacional, y basado en eso se da la representatividad”.



Aclaratoria

No obstante, desde el Concejo Deliberante acatarán la medida proveniente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, y no emitirán ningún comunicado al respecto.





En este sentido, el vicepresidente del Cuerpo Legislativo Eduardo Etchegaray expresó que el Concejo envió el viernes último un pedido de aclaratoria a la Cámara, solicitando conocer los alcances de la medida, a partir de cuándo comienza a regir (si es de forma inmediata o si hay que definir una fecha), y cómo se realizará el incremento de funcionarios (de golpe o de manera gradual).



Por otro lado, el jefe comunal aclaró que “el aumento de concejales que se va a dar, no significa un aumento del gasto; sino que el Concejo Deliberante seguirá recibiendo el cuatro por ciento (4%) del presupuesto municipal, así sean siete (7), once (11), o trece (13) concejales”.





