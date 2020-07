El concejal Ricardo Javier fue denunciado por su madre

Martes 21 de julio de 2020

Ricardo Javier, concejal de Bernardo de Irigoyen, fue notificado por la apertura de una causa por tenencia ilegal de arma, luego de que la Policía de Misiones allanara su domicilio tras una confusa secuencia que incluyó una denuncia de su propia madre, consignaron a El Territorio fuentes consultadas.El allanamiento, ordenado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, se concretó en horas de la mañana de ayer. En esa instancia, los efectivos hallaron una escopeta que carecía de toda documentación.El procedimiento se concretó a instancias de una denuncia de la propia madre del edil, quien el domingo se presentó a la Comisaría local y expresó que temía por la integridad física de su nuera y sus tres nietos, quienes habitan en el domicilio.La mujer dijo que vive en el mismo terreno que la familia y que horas antes había visto a su hijo manipular un arma de fuego.La presentación se hizo luego de que su hijo, en un estado de mucha exaltación realizará dos denuncias que hasta ahora no avanzaron ya que carecen de sustento y no fueron ratificada por su esposa, presunta víctima.Javier había solicitado la presencia policial en su casa para denunciar que su pareja había sido víctima de secuestro durante tres meses.El hombre contó que estaba separado de hecho de su pareja desde antes del inicio de la cuarentena, pero había regresado dos días antes.Incluso apuntó contra una pareja por la situación que vivió la mujer, pero cuando los efectivos le consultaron a la presunta víctima dijo que sólo él hablaría.Ambos, dijeron fuentes que participaron del procedimiento, parecían estar bajo los efectos de algún estupefaciente y/o alcohol.No quisieron ir al hospital ni a salir de la casa para hacer la denuncia, por eso legó al lugar un médico policial. El galeno detectó que la mujer tenía lesiones leves escoriaciones en el cuello, contusiones y un corte en el antebrazo, todo reciente y de carácter leve.El hombre no tenía lesiones, pero sí aliento etílico.El profesional médico concluyó que el estado de exaltación se debía al consumo de benzodiazepina o cocaína.En el mismo estado horas después el concejal se acercó a la comisaría y denunció que la misma pareja también había sometido sexualmente a su ex y que incluso el hombre ingresó esa noche a su habitación y tras hacerle consumir la misma droga la violó, por lo que solicitaba la detención de ellos.Sin embargo, desde el Juzgado determinaron que debía estar en condiciones para realizar la denuncia.