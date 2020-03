El Comité de Emergencia de Puerto Iguazú analiza bloquear la frontera

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 00:49hs.





Luego de esa reunión que duró unos 15 minutos, la Gendarmería se ofreció a agilizar la evacuación de las personas varadas en la frontera para evitar la aglutinación de personas





“Mantuvimos una reunión con el jefe de Gendarmería y ellos se comprometió a agilizar la evacuación de las personas que llegan desde Brasil a Puerto Iguazú, pero para nosotros no es suficientes. Se cierra Ezeiza, que es la principal puerta de entrada de Argentina, y dan la orden de que todos entren por acá. Hoy me llamaron de Migraciones y me decían que no tenían alcohol en gel para atender a la gente, después me llamó la jefa de Migraciones a nivel nacional y me dice que eso era mentira, nosotros estamos defendiendo al vecino que trabaja acá y a todos los vecinos de Puerto Iguazú”, afirmó el intendente Claudio Filippa en conferencia de prensa.





“La resolución de hoy tomamos en beneficio de todos los vecinos de Puerto Iguazú, vamos a analizar la propuesta y en un rato vamos a tomar una medida, lo que pretendemos es que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque los colectivos los está pagando la provincia, las empresas tienen complicaciones para conseguir choferes por la cuarentena. Queremos que la Nación se comprometa con el tema porque cada vez más gente entra por acá”, agregó el intendente.





Consultado sobre si lo llamaron desde el Estado nacional Filippa dijo “tuve varias llamadas perdidas porque donde yo vivo no tengo buena señal, a los que pude comunicar les explique que queremos defender a la gente de Puerto Iguazú porque el vecino tiene miedo de que algunos de los que trabaja acá se enferme, son vecinos, hijos, parientes de la ciudad y más que nada queremos que Nación se comprometa con este tema”.





“El gobierno nacional no está haciendo nada, solo la provincia está poniendo la platita, acá están trabajando sin alcohol en gel, hoy no tenían para comer acá, vamos a analizar y en un rato vamos a resolver”, finalizó el intendente.





Crece la tensión en el Centro Frontera entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, que en los últimos días se transformó en la puerta de entrada de la mayoría de los argentinos que estaban de vacaciones en Brasil. A la medianoche, llegaron hasta el lugar los integrantes del Comité de Emergencia de Puerto de Iguazú y se reunieron con el jefe de Gendarmería Nacional en el lugar.“Los vuelos que vienen le cobran al pasajero. Nosotros queremos que se movilicen vía avión por Foz o acá pero con más agilización de los vuelos”, indicó.Mientras tanto los turistas varados en la frontera pasan la noche en las carpas levantadas por el Ejército Argentino que da alimentos a las personas que esperan los colectivos para regresar a sus ciudades.