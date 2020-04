El comité de crisis se reunió en San Pedro para reforzar las tareas sanitarias

Lunes 13 de abril de 2020 | 10:41hs.

El comité de Emergencia sanitaria y epidemiología de la capital de la Araucaria, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer los trabajos que se llevan a cabo en la localidad para frenar al virus del coronavirus y la prórroga de las resoluciones municipales en lo que respecta la extensión de la cuarentena obligatoria y se adhieren a lo que dispone el presidente y el gobernador, entre ellos la vigencia del uso de barbijo.En el municipio una de las primeras acciones sumamente valiosas e importante para frenar el brote del Covod-19 fue el cierre del paso internacional Pepirí Guazu y adhiriéndose a cada una de las resoluciones y decretos, tanto nacionales como provinciales en lo que respecta el aislamiento preventivo obligatorio.El doctor Cristián Cristaldo fue quien dio a conocer las acciones realizadas en el ámbito de salud que se estuvo equipando con más de 105 camas en caso de que sea necesario atender a pacientes con coronavirus, se organizo la atención de los pacientes con cuadros no respiratorios, embarazadas y niños en el hospital, quienes cuentan con teléfonos disponibles para solicitar turno programado vía WhatsAp.La movilidad de los pacientes de las colonias hasta el pueblo se trata de evitar mediante la mejora en la atención en los CAPS "Tenemos la capacidad de responder a la demanda de la población en lo que respecta el Covid-19, estuvimos coordinando junto al municipio y representes de salud pública. El hecho de tener pocos casos en la provincia es resultado de un trabajo minucioso que estuvimos realizando y pedimos a la población el acompañamiento, que sigan manteniendo el aislamiento social" indico el doctor Cristián Cristaldo.Así también hizo referencia a la importancia de que el vecino continúe realizando la limpieza pertinente para la lucha contra el dengue. Hasta la fecha fueron siete las personas en aislamiento, a la fecha dos, a estos tres se realizaron el hisopado que arrojó resultado negativo.Las fuerzas de seguridad cumplen una función sumamente importante para lograr el cumplimiento de la curentena obligatoria mediante tareas de prevención recorriendo las calles de la localidad con megáfonos para generar conciencia. En lo que va de aislamiento se detuvieron a 106 así también se cerraron comercios que abrieron las puertas no estando exceptuados. "Seguimos insistiendo en el cumplimiento del decreto nacional, no tuvimos mayores inconvenientes más allá de algunas personas que por ahí no estaban en conocimiento de los decretos" explico el Jefe de la Comisaría Seccionl Primera de San Pedro.Por su parte el intendente Miguel Dos Santos, hablo sobre los resultados de cada medida dispuesta por el municipio, entre ellas el cierre de los accesos tanto en la localidad como en Terciados Paraíso y destacó el trabajo que se realiza de forma conjunta y solicitó la colaboración de los habitantes en el cumplimiento del aislamiento obligatorio "Quiero transmitir que acá el intendente no toma decisiones por si sólo, agradecer a cada persona que está trabajando por defender nuestra salud. Estamos armando estrategias para dar de comer a los sampedrinos. Voy a seguir trabajando hasta lo último para que esta enfermedad no llegue a la localidad"En este sentido formarán equipos para brindar asistencia con artículos de primera necesidad que estarán haciendo llegar a las familias más necesitadas dentro del departamento. Por un lado entregarán los módulos alimentarios para tareferos quienes deben presentar recibo de sueldo y no contar con otro beneficio. Para este sector disponen de 200 bolsas con 13 productos. Mientras que las demás familias reciben módulos con ocho productos. El sistema deentrega se realizará mediante la terminación de DNI. En este aspecto el equipo se encargará de conocer y ubicar a las personas que se encuentran en situación de riesgo, que según informaron serían más de dos mil personas.En lo que respecta la flexibilidad de la cuarentena, en el municipio de San Pedro se regirán de acuerdo a lo que indique el decreto nacional y lo que determine el gobernador, prorrogando cada una de las resoluciones vigentes hasta la fecha, lo que quedó establecido en un acta firmada por cada integrante del Comité de Crisis. Entre ellas la restricción del horario comercial, de lunes de sábado de 7 a 18 y domingo de 8 a 12.