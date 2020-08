El Comité Científico que analiza la vuelta a clases se reúne esta semana con vicegobernación

Martes 18 de agosto de 2020 | 13:00hs.

El gobernador Herrera Ahuad anunció esta mañana que en el transcurso de los próximos días se reunirá un equipo de la vicegobernación de Misiones con el grupo de expertos que analiza los pasos a seguir para la vuelta a las aulas en Misiones. Al respecto indicó que se desarrolla un trabajo "cauteloso" para esto.









“Esta semana se reúne el Comité Científico con vicegobernación y Educación para ver el tema de la vuelta a clases”, afirmó el Gobernador esta mañana en una improvisada conferencia de prensa tras la presentación de vehículos de la Policía, donde además anunció que se le pedirá a Nación la habilitación de las reuniones familiares en Misiones . No obstante esto, aseguró que se está trabajando en el tema que requiere “tener cuidado y no apurarnos”. “Hay que capacitar primero a los docentes”, afirmó respecto a la necesidad de coordinar las medidas de bioseguridad y los protocolos que se deberán implementar.





La semana pasada, en diálogo con Radioactiva 100.7, el ministro de Educación Miguel Sedoff, contó como se trabaja desde el Ministeiro en ese sentido. En ese sentido había explicado que la vuelta a clases "es una decisión que excede a una mera decisión del Ministerio de Educación, tenemos un comité de emergencia científico que trabajamos con el Vicegobernador, el ministro de salud y otros especialista epidemiólogo".



"Queremos que una vez que regresen las clases presenciales se sostenga el vínculo de alumno docente, que es también una preocupación que tenemos, que esto no se convierta en un desánimo para los chicos", había explicado.





Así, esta semana se avanzará un paso más en el trabajo para que los chicos misioneros, en algún momento, puedan regresar a las aulas.











Allí afirmó que "cuando esto sea seguro para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer va a haber una decisión del Gobernador del regreso presencial a las aulas que todavía no tiene fecha". También explicó que hay conformidad "con la respuesta del sistema educativo con la emergencia, obviamente no podemos decir que estamos mejor que en marzo cuando las clases eran presenciales porque la enseñanza virtual no es igual que la presencial".