El Colegio respalda los reclamos por circunscripción - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

El Colegio de Abogados de Misiones decidió respaldar el reclamo por parte de un grupo de letrados de Montecarlo, Puerto Piray y Caraguatay, quienes rechazan el cambio de circunscripción de la tercera a la cuarta, este último, con asiento en Puerto Rico.A su vez, aducen que en la creación de la nueva circunscripción, con sede en San Vicente, no fueron consultados oficialmente por los integrantes de la Cámara de Representantes.En la nota, que fue elevada el jueves, previo a la sesión de la Legislatura local, el Colegio planteó sobre “los graves trastornos que supondría dar curso al proyecto de ley que crea la Quinta Circunscripción Judicial, los que desde ya este Colegio acompaña y hace suyos, en pos de la defensa de los intereses de sus matriculados”.“Solicitamos tenga a bien diferir el tratamiento de dicha ley hasta tanto se encuentre en funcionamiento toda la estructura judicial necesaria para la puesta en marcha de la nueva circunscripción y se de atención a los fundamentos por los colegiados de la zona Norte de la provincia”, argumentaron.Juan Manuel Fouce, presidente del Colegio de Abogados de la provincia, manifestó en diálogo con El Territorio que “en esta definición de la quinta circunscripción no se consultó al Colegio, ni desde la Cámara de Representantes ni desde el Poder Judicial. En ese momento, se pidió por una revisión de la normativa -que fue sancionada el jueves por la Legislatura- que modifica la estructura judicial de la provincial, que también trae algunos cambios, como en Montecarlo, Piray y Caraguatay, cuyos expedientes ya no irán a Eldorado sino a Puerto Rico, y generará un colapso. Desde el Colegio acompañamos el reclamo de nuestros matriculados”.En este sentido, afirmó que “se pedirá al gobernador que vete la ley con las observaciones realizadas por el Colegio. También, se solicitará al Colegio de la Magistratura poner en funcionamiento inmediatamente el concurso para la sección del juez para el Juzgado del Fuero Universal de Montecarlo”.Los reclamos fueron formulados previo al debate y sanción de la normativa, que se produjo el pasado jueves.