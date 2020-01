El colectivero puso primera

Sábado 4 de enero de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Crucero retornó a los trabajos en Santa Inés con algunas novedades importantes en el plantel. La pretemporada se desarrollará íntegramente en Garupá y se extenderá hasta el 16 de enero, fecha en la que el equipo jugará su primer partido oficial por Copa Argentina.

Ayer, después de la charla técnica en el vestuario del estadio Andrés Guacurarí, los jugadores se trasladaron a una de las canchas auxiliares del predio y realizaron trabajos regenerativos bajo la atenta mirada del preparador físico Nelson Kleiniving.

La jornada sirvió para tantear el estado físico del plantel (incluyendo pesaje) y, además, para avizorar a los flamantes refuerzos: el lateral Alejandro Pérez, el defensor Juan Portillo y el mediocampista Iván Molinas.

“Ya veníamos entrenando con el equipo y esperábamos la habilitación que finalmente llegó. Este un grupo humano es muy bueno y venimos a sumar. Voy a pelear para ganarme el puesto entre los once”, remarcó Tarrito Pérez en diálogo con El Territorio. El chaqueño de 32 años afrontará un nuevo ciclo en el Colectivero, club en que supo ser pieza clave y capitán. “Vamos a ver que quiere Carlos (Marczuk), quien ya tuvo dos semanas para analizar al equipo, y vamos a ponernos a punto para lo que viene”, agregó.

Como ya es sabido Crucero incorporó cuatro jugadores: dos por reemplazo de lesionados y otros dos por reglamento. Antes del cierre del 2019 el delantero Cristian Campozano lo hizo por el juvenil Agustín Páez (rotura de ligamentos cruzados). En las últimas semanas Molinas ingresó por Sebastián Aranda (rotura ligamentaria), mientras que Pérez y Portillo lo hicieron por fichajes. Todos se encontraban jugando en el club Itapuense de la Liga Intermedia de Paraguay.

“Tuve la posibilidad de compartir con gente de jerarquía en Itapuense y eso enriqueció mucho a mi forma de ver el fútbol”, dijo el polifuncional Portillo. “El fútbol de allá es más rústico y acá es todo lo contrario, hay más juego y dinámica”, agregó el juvenil de 19 años, la joya del club.

Crucero tendrá desde hoy jornadas de trabajo a doble turno y el próximo sábado jugará un amistoso con rival a confirmar (puede ser Sarmiento de Chaco o Atlético Posadas). El torneo Federal A se reactivará el 26 de enero, pero antes el Colectivero afrontará dos encuentros por Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento (el 16 y el 21 de enero).



“Crucero está para pelear”

Marczuk se refirió a la puesta a punto y destacó que “el equipo está bien. Nosotros le dimos a los jugadores un plan de trabajo con el profe para que este inicio no sea tan bravo. Son pocos días de pretemporada y tienen que estar aclimatados desde el primer día”.

“Vamos a entrenar con 26 jugadores de campo más tres arqueros. Subimos tres chicos de inferiores para que hagan la pretemporada con nosotros: Maximiliano Perussato, Tomás Castaño y Alan Martínez”, agregó el técnico.

Respecto a la sangría que sufrió el plantel, Carlos aseguró que le sorprendió las salidas de los mediocampistas Miguel Comes y Rodrigo Bareiro: “Hicimos lo posible para que Bareiro y Comes sigan pero lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo con el club. Eran dos jugadores importantes y nos podían dar un plus de jerarquía, sobre todo en los recambios. Igualmente estamos contentos con los refuerzos”.

“Crucero está para pelear. Tenemos un parámetro de lo que fue el equipo de Sandro Bárbaro, de los buenos resultados de visitante y la deuda de local. Ese va a ser nuestro piso, mantener el ritmo de local y de visitante para pelear arriba y estar entre los seis primeros de la zona para cumplir el primer objetivo que es clasificar”, cerró Marczuk.