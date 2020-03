El COI analiza la posibilidad de suspensión de los Juegos Olímpicos por el Covid-19

Lunes 23 de marzo de 2020 | 11:32hs.





Países que se bajan de la cita











En todo el mundo, más de 316.000 personas se han infectado y casi 13.600 han muerto, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

La mayoría de los infectados sufren síntomas de leves a moderados, como fiebre y tos, y se recuperan en cuestión de semanas, pero el virus es altamente contagioso puede propagarse a través de personas que no muestren síntomas. Además, puede derivar en enfermedades graves, como neumonía, especialmente en adultos mayores o pacientes con enfermedades previas. La gran mayoría se recupera.





La palabra del organizador



“Nadie desea que los Juegos Olímpicos sean pospuestos, pero... no podemos llevar a cabo el evento a toda costa, seguramente no a costa de la seguridad de los deportistas”, sostuvo. “Una decisión respecto a los Juegos Olímpicos podría resultar muy obvia en poco tiempo”. Sin embargo, tal decisión no podría tomarse en menos de un mes.





Volantazo en la estrategia



Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo, pero es más probable que se realicen en 2021 y no dentro de cuatro meses, como estaba planeado. Esto quedó claro el domingo después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que estaba considerando posponer la justa deportiva mundial. Delegaciones olímpicas importantes como Canadá y Australia agregaron presión al indicar que no participarían en los Juegos de Tokio si se realizan este año.El COI tendrá hasta cuatro semanas para decidir si pospone los Juegos en medio de crecientes críticas por la manera en que hace frente a la pandemia del coronavirus y el domingo se sumó un llamado del líder de la federación de atletismo, el deporte más importante en la justa mundial. El presidente del COI, Thomas Bach, envió una carta a los deportistas en la cual explica la decisión y el motivo por el que tomaría tanto tiempo tomarla, al tiempo que reconoció que ese largo periodo de cuatro semanas podría no ser del agrado de todos.“Comprendo que esta situación sin precedentes no responde muchas de sus preguntas”, escribió. “También sé que este enfoque racional quizá no se ajuste a las emociones por las que muchos de ustedes están pasando”.El COI planea reunirse con las autoridades de Japón, funcionarios del deporte internacional, medios con derechos de transmisión y patrocinadores para abordar la planeación de un escenario para los Juegos Olímpicos, previstos para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, indicó el COI. La cancelación de los Juegos no está bajo consideración.No obstante, el Comité Olímpico Canadiense anunció por la noche que no enviaría una delegación de deportistas a los Juegos a menos que éstos sean pospuestos un año, convirtiéndose en el primer país en amenazar con ausentarse de la justa mundial a raíz de la propagación del COVID-19.Por medio de un comunicado, el comité canadiense se dijo dispuesto a colaborar con el COI para encontrar soluciones alternas, pero que el pretender mantener las fechas actuales no era seguro para los deportistas, “sus familias y la más amplia comunidad de deportistas canadienses que siguen entrenando para estos Juegos”.El Comité añadió que el intento del COI de realizar los Juegos “de hecho va en contra de los consejos de salud pública que hemos exhortado a todos los canadienses a seguir”. Canadá participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una delegación de 314 deportistas que se colgaron un total de 22 medallas en 2016.Canadá se suma a un creciente número de países, entre ellos Noruega, Brasil y Eslovenia, que han presionado al COI para que aplace los Juegos de Tokio _aunque ninguno antes había advertido que no participaría en caso de que la justa no modifique su calendario de competencias. Mientras que Australia emitió un comunicado en que advertía a sus deportistas que se prepararan para unos Juegos Olímpicos en 2021.Por su parte, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que posponer los Juegos de Tokio sería inevitable en caso de que el evento no pueda realizarse por completo debido al impacto del coronavirus.Abe habló durante una sesión del parlamento japonés sobre el plan del COI de evaluar la situación en las próximas semanas y tomar una decisión, la cual podría incluir un aplazamiento. Sin embargo, el primer ministro descartó la posibilidad de cancelar los Juegos de Tokio.La llama olímpica llegó el viernes al norte de Japón, desde donde iniciará su marcha con relevo el 26 de marzo, si bien las autoridades han señalado que el acceso a la ruta de la antorcha será controlado y los eventos en torno a su recorrido serán realizados a baja escala.Hasta el domingo, Japón había confirmado 1.719 casos del virus, incluyendo 712 de un crucero, y un total de 43 decesos. Si bien Japón ha logrado hasta ahora frenar la propagación de la enfermedad, los expertos aseguran que han detectado un creciente número de áreas urbanas con infecciones indetectables.Pocas horas después del anuncio del COI, el presidente de World Athletics _órgano rector del atletismo a nivel mundial_, Sebastian Coe, mandó una misiva a Bach en la que señaló que realizar los Juegos Olímpicos en julio “no es ni factible ni deseable”. Coe subrayó varios motivos, incluyendo la imparcialidad competitiva, la probabilidad de que los deportistas entrenen de más ante un calendario de competencia reducido y la incertidumbre causada por las órdenes de muchos gobiernos de cerrar gimnasios y otras instalaciones para ejercitarse.El COI detalló que los escenarios que están siendo considerados “se relacionan con la modificación de planes operacionales existentes para que los Juegos empiecen el 24 de julio de 2020 y también para cambios a la fecha de inicio de los Juegos”. El cambio de estrategia se da luego que Bach sostuvo una conferencia telefónica con integrantes de la mesa directiva.Bach ha dicho constantemente que los organizadores están comprometidos de lleno a iniciar la justa el 24 de julio _a pesar de que los entrenamientos de los deportistas, eventos de clasificación y la preparación de los Juegos en Tokio son afectados cada vez más por el brote del nuevo coronavirus.Las críticas sobre esta postura han aumentado en los últimos días por parte de medallistas de oro olímpicos y por un integrante del COI el pasado martes, antes que Bach finalmente reconociera que es posible un plan alterno.Los comités olímpicos de Brasil y Eslovenia posteriormente pidieron que los Juegos Olímpicos fueran pospuestos hasta 2021. El organismo que rige el deporte olímpico de Noruega señaló que no quería que los atletas acudan a Tokio hasta que la crisis sanitaria global esté bajo control.Las federaciones estadounidenses de atletismo y natación _dos de los tres deportes más importantes de los Juegos Olímpicos_ exhortaron al Comité Olímpico de Estados Unidos a solicitar el aplazamiento de las competencias.“Hay un incremento drástico de casos y nuevos brotes de la enfermedad COVID-19 en distintos países de todos los continentes”, aseveró el COI. “Esto llevó a (la junta) a la conclusión de que el COI necesita tomar el siguiente paso en la planeación de un escenario alterno”.El COI informó la semana pasada que alrededor de 4.700 de los 11.000 lugares disponibles en los Juegos Olímpicos aun deben ser otorgados por medio de eventos clasificatorios.Bach reconoció que un calendario reducido o radicalmente alterado para esos eventos podría generar problemas, pero también planteó varias razones por las que el COI no debería apresurarse a tomar una decisión.Entre los motivos subrayó la disponibilidad de las sedes que están programadas para ser usadas a mediados de este año pero que no podrían estar disponibles en fechas posteriores y la alteración de competencias futuras de distintos deportes.“El tomar hoy una decisión sobre una postergación no podría determinar una nueva fecha para los Juegos Olímpicos ante la incertidumbre de los sucesos en ambas direcciones: una mejora, como lo estamos viendo en varios países gracias a las severas medidas que se están tomando, o una situación de deterioro en otros países”, dijo Bach. “Las vidas humanas tienen prioridad sobre todas las cosas, incluida la realización de los juegos”, escribió Bach. “El COI quiere ser parte de la solución”.Cualquier aplazamiento de los Juegos Olímpicos repercutiría en los Paralímpicos que estaban programados para llevarse a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre, igual en Tokio.Por su parte, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) declaró que “como pueden imaginar, el potencial cambio de fecha de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es un enorme desafío logístico y el CPI apoyará al COI en cada momento”.“Actualmente es de suma importancia que todos, incluidos los atletas, se queden en casa para ayudar a frenar la propagación de esta terrible enfermedad que está impactando a la comunidad internacional”, añadió el CPI, con sede en Alemania.