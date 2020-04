El ciclista que pedalea para llevar medicinas a su pueblo en Italia

Sábado 18 de abril de 2020

No hay aficionados que lo alientan en la ruta. Ni compañeros que lo apoyen. No hay una carrera que ganar. Sin embargo, el ciclista profesional italiano Davide Martinelli se está apuntando victorias morales cada vez que sale con su bicicleta a repartir medicinas para los ancianos y otros necesitados durante la pandemia del coronavirus.El servicio es de gran utilidad en Lodetto, el pueblo de Martinelli en la región lombarda del norte de Italia, muy golpeada por el brote. El pueblo no tiene una farmacia ni un supermercado.Martinelli va todos los días a Rovato, el pueblo más cercano, a recoger las provisiones. “Tengo una bicicleta y dos piernas en buena forma. Hacer 10 kilómetros (seis millas) diarios no es gran cosa”, dijo Martinelli en una entrevista esta semana. “Quería ayudar a la gente que siempre me apoya durante la temporada. Es hora de dar algo de vuelta”.