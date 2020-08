El chofer Correa se defendió en el inicio del debate por el siniestro de 2009 - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 16:02hs.



El juicio comenzó esta mañana, minutos después de las 9, en la sala de debates del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, bajo el correspondiente protocolo sanitario y respetando las medidas de distanciamiento social.



Tras la lectura del auto de elevación a juicio, Correa fue llamado a pasar ante el estrado del tribunal unipersonal, presidido por el magistrado César Raúl Jiménez, que lleva adelante el proceso.



En esa instancia, el chofer imputado por el delito de “homicidio culposo en accidente de tránsito, dos hechos, en concurso ideal”, fue consultado por el juez Jiménez si quería declarar o prefería abstenerse, como lo ampara su derecho, pero Correa aceptó tomar la palabra. En esa instancia, el chofer imputado por el delito de “homicidio culposo en accidente de tránsito, dos hechos, en concurso ideal”, fue consultado por el juez Jiménez si quería declarar o prefería abstenerse, como lo ampara su derecho, pero Correa aceptó tomar la palabra.



Allí, el hombre se apoyó en un croquis para explicar que “acá hay una curva y en determinado momento el Gol aparece en mi mano, de contramano. Entonces, lo veo al auto que venía en mi carril y entonces, es una cuestión de segundos, yo atiné a frenar”.



También agregó que “él me agarró en la esquina. No chocamos frontalmente, chocamos esquina con esquina. Desde ahí el coche fue a la deriva porque yo me fracturé las dos piernas”.





Exceso de velocidad

Después de su declaración, el tribunal dio inicio a la ronda de testimoniales, en las cuales participaron el guarda que acompañaba a Correa en el viaje, al igual que un pasajero que iba en la primera línea de asientos de la planta superior del micro, además de dos peritos, uno de ellos encargado de realizar la pericia accidentológica del siniestro y el otro un bioquímico que elaboró los informes de alcoholemia.



El primer perito que declaró fue Daniel Balmaceda, integrante de la Dirección de Policía Científica de la Policía de Misiones. El profesional realizó los relevamientos en el lugar del hecho y luego elaboró el informe con las conclusiones finales.



De ese informe surge que fue el micro que conducía Correa el que invadió el carril contrario y eso, sumado al exceso de velocidad (125,96 k/h), fueron las causas principales del accidente, aunque su exposición fue interpelada en varias instancias por el letrado Carlos Contristano, encargado de la defensa de Correa.





Por último declaró el bioquímico Carlos González, quienes recordó que ambas víctimas dieron positivo de alcoholemia en los exámenes realizados.



En detalle, reveló que Marcos Benítez (24) arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su compañero Alfredo Boscarino (24) dio 1,98.

Los padres de Benítez estuvieron presentes en el debate y hubo momentos de emoción en medio de la declaración de los testigos.





Cerrar una etapa

Previo a ello, Nidia Cardozo, la madre de Benítez, dialogó con El Territorio y señaló: “Hoy creo es, por fin, algo de justicia. Siempre se dijo que el culpable fue mi hijo, pero siempre supimos que el colectivo se cambió de trocha y los llevó puesto. Esto es como empezar a cerrar una etapa de dolor que se instaló en mi vida después de la muerte de mi hijo, pero también sirve para reivindicar y que se limpie el nombre de mi hijo”.



El debate continuará mañana, a partir de las 9, con la ronda de alegatos en la cual las partes expondrán sus argumentos y conclusiones. La acusación está en manos de la fiscal María Laura Álvarez.

