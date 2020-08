El chofer Correa fue condenado por la colisión que mató a dos gendarmes - El Territorio Misiones

“Que no maneje nunca más, que no mate más”

Nidia Cardozo, la madre de Benítez, volvió a estar presente en la sala de debates y no pudo ocultar ni sus lágrimas ni su bronca en determinados momentos de los alegatos. Tras el fallo y mientras era contenida por sus familiares, la mujer habló brevemente con la prensa y expresó que la sentencia “por un lado me da cierta tranquilidad pero esperaba que sea de cinco años”. Además, agradeció a quienes ayudaron para que la causa llegue hasta esta instancia final, aunque criticó la espera y también las actitudes de Correa. “¿Saben lo que fue vivir 10 años esperando este maldito juicio hasta que le condenen a este malvado y mentiroso?. Que no maneje nunca más, que no mate a ni un solo chico más en la ruta. Mató a mi hijo sin asco. Que no nos embarren. Me da tanta rabia. Este hombre vivió diez años vagando por ahí, riéndose y burlándose de una familia que quedó en ruinas, sin nuestro hijo”, exclamó.