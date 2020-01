El chavismo quitó la presidencia del Parlamento a Juan Guaidó

Lunes 6 de enero de 2020

Críticas de países de la región Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Costa Rica rechazaron la “fraudulenta” maniobra a través de la cual el régimen de Nicolás Maduro desplazó a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. También hubo pronunciamientos de la secretaria general de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos, España y Portugal. Elisa Trotta, representante de Juan Guaidó en Argentina, denunció un “golpe al Parlamento”, y consideró que “no hay acción que atente contra un pueblo que decidió cambiar”. Colombia también se pronunció sobre la sucedido en Venezuela y comunicó su rechazo por impedirse el acceso de los “diputados legítimamente elegidos al recinto de la Asamblea Nacional, así como a los medios de comunicación independientes”, se indicó.

El asambleísta Luis Parra, perteneciente al partido Primero Justicia (PJ) pero separado de la alianza opositora que lidera el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó por un caso de corrupción, fue elegido este domingo como titular de la Asamblea Nacional (AN) gracias al apoyo de los legisladores chavistas.“Queremos volver a la Constitución, a ese pueblo que hoy esperaba un mensaje distinto le decimos que no lo vamos a defraudar y vamos a seguir buscando el encuentro y reconciliación”, dijo Parra, quien empleó un megáfono en el recinto para dar su discurso en medio de la agitación y los gritos de congresistas opositores que se encontraban dentro. Convocó, además, a la primera sesión ordinaria del año para mañana.Parra fue elegido sin que Guaidó estuviera presente en una sesión desarrollada sin que se alcanzara el quórum, ya que varios diputados no pudieron ingresar a la sede de la AN porque la policía se los impidió.En las redes sociales, el autoproclamado presidente de Venezuela -reconocido por 60 países- denunció un golpe de Estado del chavismo y los opositores disidentes. Imágenes lo mostraron tratando de trepar las rejas del perímetro del congreso para ingresar, aunque sin éxito.“Sin voto ni quórum reglamentario, diputados del PSUV y la fracción corrupta Clap juramenta falsa directiva”, denunció la presidencia de la Asamblea liderada por Guaidó en un comunicado.“Guaidó llevó al país a un callejón sin salida. Le pidió a nuestro pueblo estar en la calle y en cada uno de esos eventos la frustración carcomió su espíritu de lucha. Hoy vemos en la calle frustración y agotamiento”, dijo Parra en su discurso.Además, exigió un cambio en la ruta. “O seguimos por el mismo camino, la misma ruta de los tres pasos que nos llevó a un punto muerto, o buscamos una nueva ruta”, sostuvo.“Ello implica un acercamiento a los factores de poder, para mejorar la calidad de vida de la gente. Guaidó: durante 2019 fuiste la esperanza, pero hoy eres la mayor decepción. Eres el pasado”, sentenció Parra.Esta jornada era un momento clave para Guaidó, de 36 años, quien intenta reimpulsar su liderazgo opositor con la reelección como jefe del parlamento, cargo desde el cual reclamó el 23 de enero del año pasado la presidencia encargada de Venezuela.La oposición ganó 112 de 167 escaños en las elecciones legislativas de 2015, pero ha sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas por procesos judiciales. Guaidó denuncia a la vez “sobornos” a diputados para ponerlos en su contra.Parra fue acusado de haber cabildeado ante autoridades de Colombia y Estados Unidos para librar de responsabilidad al empresario colombiano Carlos Lizcano en casos de presuntos sobreprecios en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. Después de esa denuncia, Guaidó los separó de la coalición antichavista.La aceptación popular de Guaidó, según la encuestadora Datanálisis, cayó a 38,9% en diciembre después de llegar a 63% cuando se autojuramentó presidente ante una multitud en una plaza.