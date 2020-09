El Chaqueño Palavecino está internado en terapia intermedia - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Hay mucha preocupación en el entorno del Chaqueño Palavecino por su internación luego de su diagnóstico positivo en coronavirus. El cantante debió ser trasladado a una clínica donde permanece en terapia intermedia. Luego de varios rumores sobre la situación, la información fue confirmada por un comunicado oficial. “En los últimos días, tuvo una leve desmejoría, sintiendo un fuerte dolor de cabeza, dolor corporal, tos y falta de aire”, explicaron en el parte. En ese sentido, aclararon que la decisión de la internación se tomó después de que le realizaran una tomografía que indicó una leve infiltración en el pulmón.Desde el entorno del cantante, sostuvieron que está en observación luego de que los síntomas se agravaran en las últimas horas. El Chaqueño se mantuvo aislado en su casa de Rosario Lerna desde el viernes.Al enterarse del resultado positivo, debió suspender su presentación en el Festival de la Nuez, una tradicional fiesta de Tucumán que lo tenía como artista principal.Luego de dar a conocer la noticia sobre el resultado del hisopado, el popular cantante fue entrevistado por Cadena 3: “Tengo los síntomas de este caso, pero no le doy mucha importancia. Estoy haciendo todo lo que dicen los médicos”. Además, aclaró que no tenía miedo.En esa misma nota se mostró positivo y despreocupado: “Seguramente vamos a salir de todo esto. No hay porqué temer tanto”.A pesar de la suspensión de todas sus actividades para este año, el artista se mantuvo activo con la música. En marzo participó de la versión solidaria de “Sólo le pido a Dios”. El clásico de León Gieco fue interpretado por Los Tekis, Sergio Galleguillo, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Nahuel Pennisi, Ahyre, Fabricio Rodríguez, Nacho y Daniel, Los 4 de Córdoba, “El Indio” Lucio Rojas y Facundo Toro.