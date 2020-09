El Central destrabó las transferencias en dólares - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

El FMI anunció el envío de una misión técnica El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó ayer que una misión técnica del organismo visitará la Argentina a principios de octubre próximo, en el marco del pedido formal presentado por el gobierno para comenzar conversaciones para alcanzar un nuevo programa de financiamiento. ”El equipo de personal del FMI está trabajando actualmente en planes para realizar lo que llamamos una visita del personal a Argentina, a partir de principios de octubre”, dijo el vocero el FMI, Gerry Rice. El objetivo de esa misión “sería conocer de primera mano los planes económicos y las prioridades políticas de las autoridades argentinas, que podrían sustentar el programa apoyado por el FMI, que han solicitado. Estamos en ‘modo escucha’”, resumió Rice

El Banco Central de la República Argentina dispuso ayer que todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán cursar sin necesidad de validación previa. De esta manera, dejó sin efecto una de las restricciones que había implementado el pasado martes 15 de septiembre, cuando puso en marcha una batería de medidas para cuidar sus reservas, pero que no hicieron más que agitar al sistema financiero local.La decisión fue tomada por el directorio, que eliminó la condición de que las transferencias tengan origen en el exterior.De esta manera, las aperturas de cajas de ahorro en moneda extranjera que se realicen para la acreditación de una transferencia y la acreditación de fondos en cuentas ya habilitadas no requerirán de la validación establecida en la comunicación A7105.La norma anterior no dejaban a los clientes recibir acreditaciones de ninguna naturaleza hasta que no estuviera el certificado de la Anses disponible, lo que llevaba a un virtual bloqueo de acreditaciones. Si alguien tenía las divisas en un banco y las quería transferir a otro, no podía, lo cual generó una intranquilidad en los clientes.“Vuelve a la normalidad la circulación del dinero y las restricciones quedan para las acreditaciones que no son transferencias”, explicó un banquero consultado por el sitio El Cronista.“Es una buena noticia que va a destrabar algunas cuestiones operativas que estaban dificultando las transacciones en dólares y creo que explican buena parte de las tensiones cambiarias de los últimos días. Más importante aún, seguramente esto ayude también a calmar los temores que surgieron con respecto a la imposibilidad de retirar dólares de los bancos”, aseguró.