El carnaval de Río tiene representante argentina

Martes 18 de agosto de 2020

El carnaval mueve multitudes. Y Brasil es el templo para los amantes del carnaval de todo el mundo, con sus enormes agrupaciones y sus figuras consagradas. Atentos a la pandemia, con actividad reducida, las comparsas también se amoldan a la virtualidad.En ese marco, concursos virtuales, certámenes online y demás propuestas se imponen para mantener vivo el espíritu de carnaval.Tal es el caso de Mariana Sequeira, bailarina de la comparsa Ipanema, de Santo Tomé (Corrientes), quien luego de un reñido concurso fue elegida como flamante representante de Carlinhos Salgueiro, personalidad reconocida del ambiente, para Argentina, Paraguay y Uruguay.“Todavía no entiendo mucho. Todavía no caigo de cómo se fueron dando las cosas”, expresó Sequeira emocionada en diálogo con El Territorio.Mariana contó que suele viajar a Río de Janeiro, generalmente dos o tres veces al año. “Siempre fui seguidora de Salgueiro. En un evento competí con otras participantes y quedé seleccionada como ‘musa’ de Salgueiro por una noche. Nos sacamos una foto y tuve la oportunidad de hablar con él y preguntarle si quería y podía en algún momento venir a Argentina. Él me responde que ‘sí, ¿y cuando?’. Todo en plena escuadra, bailando”, recordó destacando la humildad y el carisma del artista.Con el correr del tiempo, ya instalada nuevamente en Santo Tomé, la bailarina envió un mensaje a través de Instagram con la foto que se habían sacado ambos. “Le dije: ‘Hola, Carlinhos. ¿Cuándo organizamos para que vengas?’. Él me contestó enseguida e intercambiamos nuestros números de teléfono. Pasaron varios meses y durante otro viaje a Río me escribe su representante y productor, Denio, pidiendo mi correo electrónico y enviándome algunas planillas para rellenar para ingresar a un concurso. Yo no tenía idea de nada e inconscientemente le dije que no tenía idea de qué se trataba y que sólo le había escrito a Salgueiro para que viniera a Argentina”, destacó.Es que Mariana desconocía totalmente el certamen que invitaba a bailarines de Uruguay, Paraguay y Argentina a participar de un concurso de representación que había comenzado hacía algunos meses. Pero apenas accedió a la información, “inmediatamente acepté inscribirme y participar”, señaló.Por mail, el representante del sambista envió los requisitos a cumplir por cada participante. El certamen cerró con 15 postulantes argentinos, 30 de Paraguay y 7 de Uruguay.Con el correr de los días, en medio de la pandemia por coronavirus, informaron a Mariana que había quedado seleccionada entre los finalistas y que tendría un encuentro vía Zoom.En esa oportunidad “todos tiraron la carne al asador. Y cuando me tocó hablar a mí, entré tímida, dije mi nombre, que tenía un centro de estética, que era comparsera y listo. No había mucho más que agregar sobre mí, sobre lo que soy”, dijo entre risas.El concurso fue difícil. En Argentina debió competir con personas reconocidas de la farándula, participantes de realitys e integrantes de las mayores comparsas de Corrientes capital. Motivo por el que todavía asegura que le cuesta creer que se ha convertido en la representante de Carlinhos Salgueiro, el embajador de samba (que hace seis años tiene el estandarte) reconocido a nivel mundial.Un domingo, “tomaba mates en la cama y noté que Carlinhos iniciaba un vivo en Instagram. Al instante me llega un mensaje suyo diciéndome que había empezado la reunión y que me conectara. Durante la jornada me saluda personalmente, saluda a sus fans y me preguntó si hablaba portugués, a lo que contesté ‘sí’”, recordó la bailarina.En un momento de la charla, el sambista anuncia que la representante para Argentina, Paraguay y Uruguay ya había sido seleccionada. Pero lo que Mariana no sabía era que la elegida era ella. “En ese momento me caí de la cama, con termo, mate, celular, todo”, rememoró entre risas. “Sentí una alegría plena, total”, detalló.Su representación implica, de ahora en más, que cada una de sus actividades, ya sean contrataciones, aulas, workshop, entrevistas y más en cualquiera de los tres países se realizan en representación de Salgueiro, así como también mediante su gestión.La joven comparsera oriunda de Posadas expresó además que su mayor deseo es traer al exponente del carnaval por primera vez al país.“Quiero que Santo Tomé deje de ser el pueblito de paso para muchas personas y que se pueda aprovechar esta gran oportunidad. Carlinhos nunca vino a Argentina, la idea es traerlo acá y hacer un workshop en Santo Tomé”, relató.La visita del referente al país aún no tiene fecha estimativa, aunque sí, su representante en Argentina ya estuvo haciendo gestiones con varias organizaciones de cara a una posible visita del sambista en poco tiempo, si las medidas sanitarias así lo permiten.Entretanto, entretelones afirman que el carnaval de Río ya está suspendido y que el comunicado oficial se dará en septiembre, con una posible reprogramación.