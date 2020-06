El Caribe vuelve a recibir a turistas internacionales

Domingo 7 de junio de 2020

En los países del Caribe los casos de contagio por coronavirus disminuyen notoriamente y es por eso que tomaron la decisión de reabrir las puertas al turismo. De a poco y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, uno a uno los destinos favoritos de los viajeros abren sus fronteras para volver a disfrutar de los atractivos de sus tierras.Las islas del Caribe siempre han sido atractivas para vacacionar, ya sea por sus grandes atractivos naturales como azules turquesas, palmeras, días cálidos y soleados, y la cálida bienvenida del recurso humano.Disfrutar de todo lo que ofrecen no ha sido posible tras las restricciones de viajes que se aplicaron desde que se agravó la pandemia del Covid-19, pero ya falta poco para que algunos países empiecen a recibir visitantes.Vuelos procedentes de Estados Unidos ya han comenzado a aterrizar nuevamente en suelo caribeño, como es el caso de American Airlines que abrió esta semana su vuelo entre Miami y Antigua.La compañía estadounidense también comenzará a operar a otros destinos del Caribe como Kingston y Montego Bay a mediados de este mes. Se prevé que otras aerolíneas como JetBlue, Southwest y Spirit anuncien los horarios de vuelos también este mes, mientras que Delta ya ha anunciado que planea regresar a varias rutas del Caribe en una capacidad limitada.Los argentinos todavía se tienen que quedar con las ganas de viajar, ya que las salida del país todavía está restringida.“Nosotros hoy en día podríamos vender tal vez para diciembre, o para el año que viene, pero ahora nada, ni siquiera vuelos de cabotaje, porque no sabemos cuando van a comenzar a volar las compañías aéreas dentro de Argentina, menos fuera de la Argentina, porque hasta que no se abra la frontera no se puede armar nada para este año. Todo depende de cuando se abran las fronteras de Argentina, los demás países van abriendo de a poco”, dijeron desde la agencia de turismo Piu Bella.En este sentido, el presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), Héctor Dopazo, consideró que a pesar de que es una buena señal que comience el turismo en algunos destinos pero que todavía no es posible vender un viaje desde Argentina a Centro América.“Todo lo que sea reapertura es bueno porque es una leve señal de que se comienza a reactivar despacito toda la actividad, de todos modos por más que se abran destinos, hasta que nuestro gobierno y los gobiernos del destino que se abre no establezcan los protocolos correspondientes para realizar los viajes, y los mismos no se autoricen por los respectivos ministerios de salud, las líneas aéreas no hagan lo propio y todo lo demás, mucho no se puede hacer. De todos modos es una buena señal que todo lentamente empiece a tomar un viso de normalidad, el tema es poder tener las garantías y las condiciones para hacer los viajes”.Una fecha esperanzadora es el 1 de septiembre, ya que es la fecha fijada por el gobierno para el reinicio de la actividad aérea.“Las agencias todavía no están autorizadas, por parte de las entidades gubernamentales que rigen la actividad, a abrir las puertas de los locales, de todos modos están habilitados los canales electrónicos de atención. Se puede llegar a hacer algún tipo de oferta de destino para servicios que sean posteriores al 1 de septiembre de este año, porque la Anac tiene previsión de reactivación de los servicios en esa fecha, por tanto todo lo que sea posterior a esa fecha podríamos estar ofreciendo, el tema es que a ciencia cierta nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir, podemos vender y reservar un hotel pero no sabemos si esas reservas se van a mantener tal cual se adoptaron o no, se pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento, todo se va modificando dia a día y todo depende de la evolución de la pandemia. Hoy no hay un panorama claro para vender, hay que ser muy cuidadosos con eso. Hay que tomar todos los recaudos necesarios antes de hacer una venta. Porque no hay nada cierto, no sabemos cómo van a operar las líneas aéreas, no sabemos cuáles van a ser las frecuencias, no sabemos cuáles van a ser los protocolos, hay muchas cosas para ver antes”, explicó Dopazo.Mientras a los argentinos nos toca esperar un poco más son varios los destinos que ya empezarán a recibir a visitantes e incluso con descuentos tentadores.Sobre el mar Caribe, Cancún ​es el ícono del turismo en México. Con el objetivo de reactivar el turismo en estas playas, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres lanzó una especie de 2x1 regalando paquetes o estadías. Sin embargo, aún no está del todo clara la promoción o cómo se aplicaría.Las autoridades de turismo en Cancún y Rivera Maya anunciaron que la región estará abierta a visitantes a principios de junio. Pero en el lado del Océano Pacífico de México, la Junta de Turismo de Los Cabos tiene un plan de reapertura de cinco fases que no verá a los visitantes hasta julio lo antes posible y, lo más probable, hasta principios de otoño (en aquella zona).En República Dominicana, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus dio a conocer que la reapertura de las actividades económicas se realizará en 4 fases. En ese sentido, será en la fase 4 (última), estimada para el próximo 5 de julio, cuando se reactivará el turismo, abriéndose hoteles y aeropuertos, así como los restaurantes.Por otro lado, en un discurso del 17 de mayo, el Primer Ministro, Hubert Minnis, dijo que Bahamas había alcanzado cuatro días consecutivos sin casos de coronavirus y continúa con “la reapertura gradual y gradual de varias islas y ciertas áreas de nuestra economía, así como una nueva normalidad para la vida diaria que estará con nosotros por algún tiempo. Debemos cumplir con los protocolos de salud regionales y mundiales a medida que reabrimos nuestra economía y sociedad.Bahamas se está preparando para viajar entre las islas y está buscando una fecha objetivo para el 1 de julio para que se reanude el turismo.Todavía faltan casi un mes para que Cuba vuelva a abrir sus puertas al turismo. “Cuba extendió el cierre de su espacio aéreo hasta el 1 de julio, por lo que American Airlines comenzará a operar vuelos a la isla a partir del 7”, dijo la aerolínea en un comunicado.Aruba fue el primer país del Caribe en anunciar sus intenciones de reabrir el turismo y estableció el marco de tiempo entre el 15 de junio y el 1 de julio. Y es así como de a poco el Caribe comienza a saludar otra vez al turismo internacional.