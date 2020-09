El canje tuvo una adhesión del 93,5% y se reestructura el 99% de la deuda - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

“Suena raro, pero Kristalina Georgieva también ayudó mucho a que la Argentina encuentre este resultado y uno debe agradecer el esfuerzo que hizo hasta aquí”, reconoció Fernández en el tramo de su discurso que dedicó a la futura negociación con el organismo multilateral.







Un alivio para la próxima década Luego de explicar y detallar los números oficiales del canje de deuda con los bonistas privados en ley extranjera, el ministro de Economía Martín Guzmán precisó que partir de este acuerdo, el país tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares y que la tasa de interés promedio baja del 7 al 3.07 por ciento, permitiendo un alivio mayor en los primeros 5 a 10 años. El funcionario adelantó que el 15 de septiembre enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto, en el que se apuesta por “un déficit fiscal primario de alrededor de 4.5 por ciento del PBI”, contra el 8 por ciento con el que cerrará este año. “Ya hemos iniciado las conversaciones formales con el FMI. La razón de esto es que a partir de 2018 Argentina tomó 45.000 millones de dólares de deuda bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados, algo que no sucedió”, señaló el ministro. Un eventual nuevo acuerdo con el FMI “lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no a las espaldas. De hecho, la intención del gobierno nacional es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina y de ir generando condiciones al país para inmunizar al país de los problemas de endeudamiento insostenible”, subrayó Guzmán.

En cifras U$S 66.300 millones El acuerdo con los bonistas privados en ley extranjera era por 66.300 millones de dólares y el viernes se depositarán los nuevos títulos. U$S 37.700 millones Tanto el presidente como el ministro de Economía explicaron que el acuerdo significará un ahorro y un alivio para Argentina en los próximos diez años. U$S 44.000 millones El próximo paso para el gobierno será reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tomada durante la gestión de Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron ayer que el canje de deuda alcanzó un nivel de adhesión de 93,5 por ciento, lo que se eleva al 99 por ciento del total de los bonos elegibles por la cláusulas de acción colectivas.El jefe del Estado presentó el resultado del canje en un acto desarrollado en el Salón del Bicentenario de la Casa de Gobierno, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y todos los gobernadores, entre los que estuvo presente el misionero Oscar Herrera Ahuad.“Una vez más encerraron a la Argentina en un laberinto muy difícil de salir. Pero ya estuve alguna vez en esa situación con Néstor (Kirchner). Confíen en nosotros, porque vamos por el camino correcto”, dijo el mandatario“Hoy tenemos la tranquilidad que no hemos traicionado esa conciencia porque hicimos las cosas tal como prometimos hacerlas. Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tiene, y hemos podido cumplir”, agregó el presidente.Guzmán, que fue presentado por Alberto Fernández y tuvo a su cargo el informe con los detalles de la reestructuración, dijo que “la oferta a los acreedores privados tuvo una aceptación masiva por parte de los acreedores”.Como resultado de esa negociación “el 99 por ciento de deuda bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada, eso se condice con una adhesión total al canje de 93,5 por ciento que por obra de las Cláusulas de Acción Colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99 por ciento”, precisó el titular del Palacio de Hacienda.“Esto pone a Argentina en una situación mucho más sana y sólida que la que se enfrentaba en diciembre 2019”, agregó el ministro.El proceso de reestructuración de deuda demandó algo más de ocho meses, luego de que el 21 de enero pasado el gobierno anunciara su intención negociar un canje de títulos.La primera propuesta presentada a los acreedores fue realizada a mediados de abril, y tras dos enmiendas, finalmente el acuerdo fue alcanzado el 4 de agosto pasado.De cara al futuro y a las medidas a poner en marcha para reactivar la economía, Fernández dijo que con este canje “despejamos un obstáculo que nos impedía pensar en esto, en breve espero que despejemos el obstáculo que es la deuda con el FMI”, por un monto total de 44.000 millones de dólares.“Sólo sepan que el 10 de diciembre cuando llegamos (al gobierno), entre el 2020 y 2025 la Argentina debía pagar 48.000 millones de dólares. Esas eran las obligaciones que Argentina había asumido. Hoy no existen, quedaron postergadas para más adelante, eso son recursos que vamos a poder destinar al desarrollo, a la producción y a hacer ese país más equilibrado y más federal”, subrayó el jefe del Estado.“Sepan también las generaciones futuras, que cuando pasen 10 años, cuando lleguen al año 2030 la Argentina deberá 38.000 millones de dólares menos que los que debía en diciembre del año pasado”, enfatizó Fernández.“Ahora estamos pudiendo pensar en otra Argentina”, una que “puede empezar a pensar su futuro y en cómo construirse”, expresó el presidente.En otro tramo de su mensaje, indicó que haber convertido a la deuda en sostenible “no es solamente poder pagar las deudas”, sino que decir que la Argentina “es sostenible significa que le permite crecer a todos sus ciudadanos, que permite que se desarrollen todas sus regiones”.Por otra parte, el mandatario aseguró que cumplirá sus compromisos con el FMI, pero aseguró que esta nueva negociación también tendrá como premisa “no pedirle a la gente más sacrificios”.Tal como estaba previsto, tras esta instancia con los acreedores privados, el país avanzará en un proceso para discutir con el FMI un nuevo programa que permita reestructurar los vencimientos de corto plazo asumidos por la gestión del ex presidente Mauricio Macri por 44.000 millones de dólares.El mandatario argentino reseñó durante el anuncio un diálogo que mantuvo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y contó que “le recordé lo que hicimos con Néstor (Kirchner); le dije ‘nosotros vamos a cumplir con ustedes pero deje que lo hagamos a nuestro modo’”.“Lo que no vamos a hacer es pedirle a nuestra gente más sacrificio porque nuestra gente ya no está en condiciones de hacer más sacrificio”, aseveró Fernández, al reiterar el mismo compromiso planteado durante la negociación con los bonistas.El presidente reiteró que un futuro acuerdo debe contemplar la necesidad de la Argentina de “crecer, producir, exportar, acumular reservas y después pagar”.