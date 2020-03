El campeonato ante los números

Lunes 23 de marzo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

50 mil pesos son los que gastan Guaraní y Atlético Posadas cada vez que juegan en sus estadios en el torneo Regional. Esa misma cantidad suelen gastar cada vez que actúan como visitantes.

Preocupación es la palabra que mejor define a la situación que atraviesan los clubes del torneo Regional. Guaraní y Atlético Posadas están a la espera de que se termine la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional para que vuelva el fútbol, pero eso parece lejano.El lunes pasado y luego del pedido de los jugadores, se decidió suspender la actividad en toda la Argentina hasta que cese la pandemia del coronavirus. Una medida que fue acompañada horas después de un Aislamiento Social y que se enmarcó en las acciones del presidente Alberto Fernández para frenar la propagación del Covid-19 en nuestro país.Como todo espectáculo, el fútbol quedó suspendido, pero la incertidumbre se apoderó rápidamente de jugadores y dirigentes. Los ingresos serán nulos dentro de poco. Marzo se convertirá en un mes durísimo para los equipos y si la redonda no vuelve a rodar en poco tiempo, muchos de quienes viven, directa o indirectamente del fútbol, deberán buscar trabajo en otros lugares.Es difícil calcular cuánto perderán los clubes en esta cuarentena hasta fin de mes, ya que cada uno tiene diferentes actividades que generan más o menos dinero y que aportan a sus arcas, pero en lo que se refiere estrictamente al fútbol y, sobre todo, al torneo Regional se pueden afinar los números.Guaraní y Atlético Posadas siguen en carrera en la cuarta categoría del fútbol argentino y deberán medirse cuando todo vuelva a la normalidad, pero mientras tanto los ingresos son cero.El Decano, hasta el momento, gastó un poco menos que la Franja. Tuvo menos viajes, por ende menos transporte. A diferencia de Guaraní, que tuvo que ir hasta Puerto Piray y Jardín América, Atlético Posadas solamente fue hasta Santo Pipó para medirse con Sporting.Cada viaje para cualquiera de los clubes posadeños cuesta alrededor de 50 mil pesos. Ese dinero no sale solamente de la recaudación del fin de semana cuando los equipos juegan de local, pero lo que generan los equipos cuando juegan de local es una parte importante.Es que cada vez que Guaraní o Atlético Posadas juegan en casa también gastan alrededor de 50 mil pesos. Lo que más suma a esa cifra es el concepto de árbitro. Una terna que viene de afuera de la provincia, como ocurrió en varios partidos de la primera fase, cuesta casi 23 mil pesos, pero hay que sumar viáticos, seguros y por eso el número asciende a prácticamente 35 mil pesos.Pero los árbitros no son el único gasto durante un partido. Abrir un estadio y pagarle a la policía insumen 15 mil pesos por fin de semana, es decir que tanto cuando juegan como local como cuando salen, los equipos posadeños gastan 50 mil pesos.Sin la pelota rodando es muy difícil mantener las aguas calmadas. Los jugadores se entrenan en casa y, mientras tanto, a los dirigentes les toca pensar cómo van a hacer para generar dinero, sobre todo si es que se mantienen las medidas de aislamiento.Para Guaraní, un partido de local significa un ingreso de más de 100 mil pesos. Además, la Franja cuenta con un activo de socios de más de mil personas y varios grupos familiares, que sirven para tener un piso. De todas maneras, eso no es suficiente para mantener todas las actividades del club.Algo similar, aunque en menor escala, le sucede a Atlético Posadas. En un partido con buena concurrencia, el Decano junta más de 40 mil pesos, que sirven para palear los gastos de jugar en casa, pero las escuelitas de fútbol y las otras disciplinas son las que también ayudan a generar dinero.Con todo el parate que vive la sociedad argentina, el fútbol se ve y se verá golpeado. Sin dudas que no es la principal cuestión a solucionar por parte de quienes manejan en país, pero cuando regrese la actividad todo será más complicado y por eso la preocupación en el ambiente de la redonda va creciendo.